"Умная" газонокосилка: мужчина придумал необычный способ, как быстро покосить траву
- Мужчина привязал газонокосилку к колышку с помощью веревки, чтобы она могла самостоятельно косить траву по кругу.
- Этот метод позволяет газонокосилке работать автономно, пока владелец занимается другими делами.
Даже с газонокосилкой уход за газоном может казаться скучной задачей, от которой хотелось бы избавиться. Так, мужчина придумал интересный способ, как оптимизировать процесс.
Как быстро покосить траву?
Хотя газонокосилка значительно облегчает процесс кошения травы, однако эта задача не приносит никакого удовольствия. Особенно – когда приходится подстригать газон на большом участке.
Чтобы избавиться от скучной задачи, мужчина решил оптимизировать процесс. Так, он по центру участка установил кол и привязал длинную веревку. Другой конец мужчина привязал к газонокосилке.
После этого мужчина завел газонокосилку и пошел заниматься собственными делами. В то же время инструмент работал самостоятельно. Газонокосилка двигалась по кругу, а веревка накручивалась на кол. В результате, "умная" газонокосилка самостоятельно убирала участок, а владелец только время от времени следил, чтобы система работала нормально.
