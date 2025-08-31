Даже с газонокосилкой уход за газоном может казаться скучной задачей, от которой хотелось бы избавиться. Так, мужчина придумал интересный способ, как оптимизировать процесс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в тиктоке пользователя @monterrorsr.

Как быстро покосить траву?

Хотя газонокосилка значительно облегчает процесс кошения травы, однако эта задача не приносит никакого удовольствия. Особенно – когда приходится подстригать газон на большом участке.

Чтобы избавиться от скучной задачи, мужчина решил оптимизировать процесс. Так, он по центру участка установил кол и привязал длинную веревку. Другой конец мужчина привязал к газонокосилке.

После этого мужчина завел газонокосилку и пошел заниматься собственными делами. В то же время инструмент работал самостоятельно. Газонокосилка двигалась по кругу, а веревка накручивалась на кол. В результате, "умная" газонокосилка самостоятельно убирала участок, а владелец только время от времени следил, чтобы система работала нормально.

Мужчина придумал, как быстро покосить траву: смотрите видео

