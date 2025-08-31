Навіть з газонокосаркою догляд за газоном може здаватися нудним завданням, якого хотілося б позбутися. Так, чоловік вигадав цікавий спосіб, як оптимізувати процес.

Як швидко покосити траву?

Хоча газонокосарка значно облегшує процес косіння трави, однак це завдання не приносить жодного задоволення. Особливо – коли доводиться підстригати газон на великій ділянці.

Щоб позбутися нудного завдання, чоловік вирішив оптимізувати процес. Так, він по центру ділянки встановив кілок та прив'язав довгу мотузку. Інший кінець чоловік прив'язав до газонокосарки.

Після цього чоловік завів газонокосарку та пішов займатися власними справами. Водночас інструмент працював самостійно. Газонокосарка рухалася по колу, а мотузка накручувалася на кілок. У результаті, "розумна" газонокосарка самостійно прибирала ділянку, а власник тільки час від часу стежив, щоб система працювала нормально.

Чоловік вигадав, як швидко покосити траву: дивіться відео

