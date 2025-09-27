Кухня – это сердце дома и пространство, которое больше всего влияет на его рыночную стоимость. Именно она часто становится решающим фактором для потенциальных покупателей.

Поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, даже имея желание проявить индивидуальность в дизайне, стоит помнить, что некоторые решения могут обойтись слишком дорого, ведь вместо повышения цены дома они отпугивают покупателей. Каких ошибок в дизайне кухни лучше избегать, чтобы дом не потерял в цене, рассказываем далее.

Какие ошибки в дизайне кухни снижают цену жилья?

Столешницы на заказ из непрактичных материалов

Слишком индивидуальные варианты – яркие цвета или пористые камни – создают ощущение неизбежных затрат на замену. Покупатели не хотят сразу думать о ремонте, поэтому это может существенно снизить интерес к дому.

Неудачная плитка или ламинат

Пол, что отслаивается или легко повреждается, создает впечатление экономии на качестве. Вместо этого лучше выбрать долговечные материалы, например фарфоровую плитку или паркет.

Тяжелые темные шкафы

Темная мебель делает пространство визуально меньше и мрачнее. К тому же на ней видно пыль и царапины. Большинство покупателей отдают предпочтение светлым, легким решениям.

Смелые или чрезмерно персонализированные дизайны

Неоновые оттенки или модные акценты быстро выходят из тренда и подходят далеко не всем. Нейтральные цвета и классические решения оставляют кухню более универсальной.

Не сочетающаяся бытовая техника,

Холодильник в резком контрасте с плитой или микроволновкой создает эффект незавершенности. Одинаковая отделка техники придает пространству целостности и современности.

Неудачный дизайн кухни может отпугнуть покупателей / Фото Freepik

Отказ от шкафов и кладовых в пользу открытых полок

Открытые полки выглядят стильно, но они менее практичны, быстро накапливают пыль и уменьшают место для хранения. Для покупателей это весомый минус.

Неудобная планировка

Неправильное расположение ключевых элементов (раковины, плиты и холодильника) делает кухню нефункциональной.

Как обновить кухню, чтобы повысить стоимость жилья?

Как пишет Houzz, правильное обновление кухни способно повысить стоимость дома. Для этого специалисты рекомендуют:

Выбрать дизайн, соответствующий стилю дома – современная кухня не всегда подходит старинному пространству и наоборот.

Продумать функциональную планировку – удобные зоны для приготовления и отдыха, а также достаточное место для хранения.

Использовать нейтральные цвета – белый, светло-серый или кремовый будут выглядеть свежо и понравятся большинству покупателей.

Установить технику известных брендов – она вызывает больше доверия у покупателей.

Выбрать энергоэффективные приборы – это плюс для счетов и для экологии.

Позаботиться об освещении – максимум естественного света и правильное искусственное освещение.

Добавить несколько разумных акцентов – мраморная панель или стеклянный фартук в зоне плиты вместо всех поверхностей.

Как просто улучшить кухню?

Тратить значительные суммы для обновления кухни – это совсем необязательное условие обновления пространства.

Даже самую маленькую кухню можно сделать визуально больше и привлекательной, если использовать светлые цвета, однородный пол и панельные фасады.