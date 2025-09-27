Кухня – це серце дому та простір, який найбільше впливає на його ринкову вартість. Саме вона часто стає вирішальним фактором для потенційних покупців.

Тому, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, навіть маючи бажання проявити індивідуальність у дизайні, варто пам’ятати, що деякі рішення можуть обійтися занадто дорого, адже замість підвищення ціни будинку вони відлякують покупців. Яких помилок у дизайні кухні краще уникати, щоб дім не втратив у ціні, розповідаємо далі.

До теми Як приховати кухонну техніку: розумні способи

Які помилки у дизайні кухні знижують ціну житла?

Стільниці на замовлення з непрактичних матеріалів

Надто індивідуальні варіанти – яскраві кольори чи пористі камені – створюють відчуття неминучих витрат на заміну. Покупці не хочуть одразу думати про ремонт, тож це може суттєво знизити інтерес до будинку.

Невдала плитка чи ламінат

Підлога, що відшаровується або легко пошкоджується, створює враження економії на якості. Натомість краще обрати довговічні матеріали, як-от порцелянову плитку чи паркет.

Важкі темні шафи

Темні меблі роблять простір візуально меншим і похмурим. До того ж на них видно пил і подряпини. Більшість покупців віддають перевагу світлим, легким рішенням.

Сміливі чи надмірно персоналізовані дизайни

Неонові відтінки або модні акценти швидко виходять з тренду й підходять далеко не всім. Нейтральні кольори та класичні рішення залишають кухню більш універсальною.

Побутова техніка, що не поєднується

Холодильник у різкому контрасті з плитою чи мікрохвильовкою створює ефект незавершеності. Однакове оздоблення техніки додає простору цілісності та сучасності.

Невдалий дизайн кухні може відлякати покупців / Фото Freepik

Відмова від шаф і комор на користь відкритих полиць

Відкриті полиці виглядають стильно, але вони менш практичні, швидко накопичують пил і зменшують місце для зберігання. Для покупців це вагомий мінус.

Незручне планування

Неправильне розташування ключових елементів (раковини, плити та холодильника) робить кухню нефункціональною.

Як оновити кухню, аби підвищити вартість житла?

Як пише Houzz, правильне оновлення кухні здатне підвищити вартість будинку. Для цього фахівці рекомендують:

Обрати дизайн, що відповідає стилю будинку – сучасна кухня не завжди пасує старовинному простору і навпаки.

Продумати функціональне планування – зручні зони для приготування та відпочинку, а також достатнє місце для зберігання.

Використати нейтральні кольори – білий, світло-сірий чи кремовий виглядатимуть свіжо та сподобаються більшості покупців.

Встановити техніку відомих брендів – вона викликає більше довіри у покупців.

Обрати енергоефективні прилади – це плюс для рахунків і для екології.

Подбати про освітлення – максимум природного світла та правильне штучне освітлення.

Додати кілька розумних акцентів – мармурова панель чи скляний фартух у зоні плити замість всіх поверхонь.

Як просто покращити кухню?

Витрачати значні суми для оновлення кухні – це зовсім необов'язкова умова оновлення простору.

Навіть найменшу кухню можна зробити візуально більшою та привабливішою, якщо використовувати світліші кольори, однорідну підлогу та панельні фасади.