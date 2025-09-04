Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые полезные советы от дизайнеров могут помочь сделать любую маленькую кухню намного больше. Что для этого стоит сделать, рассказываем далее.

К теме Делают пространство грязным: варианты дизайна кухни, с которыми стоит быть осторожнее

Как сделать маленькую кухню более просторной?

Используйте более светлые цвета

Теплый белый, универсальный бежевый, нежно-голубой – все эти и другие подобные цвета можно классифицировать как более светлые. Именно их желательно выбирать для малых кухонь, ведь они отражают больше света и делают комнату больше и просторнее.

Установите однородный пол

Если у вас есть возможность установить на кухне такой же пол, как в смежных комнатах, стоит это сделать. Это создает плавный переход и предотвращает ощущение ограниченности пространства.

Разберитесь со столешницами

Очистка столешниц может иметь чрезвычайно большое влияние, и, к счастью, это то, что может сделать каждый. Чем меньше места используется, тем больше будет казаться кухня.

Простые приемы могут добавить пространства на кухне / Фото Freepik

Используйте панельные фасады

Это создает бесшовный вид, благодаря которому шкафы, а следовательно, и сама кухня, кажутся длиннее и шире.

Откройте неожиданные стены

Если у вас есть отдельное место для хранения вещей на кухне или даже частично открытая стена в коридор, используйте их, чтобы создать ощущение пространства.

Какие дополнительные советы могут расширить кухню?

Прежде всего, важно выяснить, почему пространство чувствуется маленьким. Иногда во всем виноваты типичные ошибки планировки кухни, из-за которых она кажется тесной.

Исходя из этого, некоторые особенности можно устранить, или воспользоваться другим подходом. К примеру, использовать пространство над кухонными шкафами, чтобы добавить больше места для хранения и расширить таким образом площадь кухни.