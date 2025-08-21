Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, благодаря ему можно добавить кухне индивидуальности и даже функциональности. Как это сделать, рассказываем далее.

Как использовать пространство над кухонными шкафами?

Место для декора

Размещение на шкафах коллекций керамики, ваз, разделочных досок или текстурированных корзин придаст тепла и текстуры кухне. Этот дизайнерский выбор не только максимизирует вертикальное пространство, но и придает целостный вид шкафам.

Место для хранения

Промежуток между потолком и верхней частью шкафа может быть идеальным местом для хранения вещей. Найдите стеклянные банки для круп и других продуктов или стильные корзины для техники, текстиля или посуды и используйте пространство с пользой.

Пространство над кухонными шкафами не должно пустовать / Фото Freepik

дополнительное освещение

Добавление нежного освещения над шкафами может превратить это пустое пространство удивительно искусным способом. Это можно сделать с помощью чего угодно: от теплых светодиодных лент до небольших скрытых лампочек, которые будут отражать нежное сияние вверх.

Место для озеленения

Зелень – один из самых быстрых способов внести жизнь и цвет в кухонное пространство. Однако выбирая живые растения, стоит отдавать предпочтение вариантам, которые не требуют частого полива и легко растут в затемненных условиях.

К слову, пространство над шкафами, возможно, не придется использовать, если избегать этих 6 ошибок планирования кухни, из-за которых она кажется тесной.