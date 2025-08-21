Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, завдяки йому можна додати кухні індивідуальності та навіть функціональності. Як це зробити, розповідаємо далі.

Як використати простір над кухонними шафами?

Місце для декору

Розміщення на шафах колекцій кераміки, ваз, обробних дощок або текстурованих кошиків додасть тепла та текстури кухні. Цей дизайнерський вибір не лише максимізує вертикальний простір, але й додає цілісного вигляду шафам.

Місце для зберігання

Проміжок між стелею та верхньою частиною шафи може бути ідеальним місцем для зберігання речей. Знайдіть скляні банки для круп та інших продуктів чи стильні кошики для техніки, текстилю або посуду й використовуйте простір з користю.

Простір над кухонними шафами не має пустувати / Фото Freepik

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Додаткове освітлення

Додавання ніжного освітлення над шафами може перетворити цей порожній простір напрочуд майстерним способом. Це можна зробити за допомогою чого завгодно: від теплих світлодіодних стрічок до невеликих прихованих лампочок, які відбиватимуть ніжне сяйво вгору.

Місце для озеленення

Зелень – один із найшвидших способів внести життя та колір у кухонний простір. Однак обираючи живі рослини, варто надавати перевагу варіантам, які не потребують частого поливу та легко ростуть у затемнених умовах.

До слова, простір над шафами, можливо, не доведеться використовувати, якщо уникати цих 6 помилок планування кухні, через які вона здається тісною.