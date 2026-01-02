Серед них – користувачка Threads Карина Суховарова. Жінка давно вже забула, що колись бачила на вікнах візерунки. Однак, нещодавно, читаючи дитині казку, де "морозець малював" вікна, згадала про це. І відповідно задалася питанням, куди ж поділися візерунки, передає 24 Канал.

Дивіться також Що обрати для живлення квартири: EcoFlow чи LiFePO4 батареї з інвертором

Куди зникли візерунки на вікнах від морозу?

Жінка запитала про це у GPT. Чат-бот пояснив, що раніше у більшості людей стояли дерев'яні вікна, а тепер пластикові.

Старі дерев'яні вікна мали щілини, через які заходило холодне повітря і волога. Коли тепле вологе повітря з кімнати зустрічалося з холодним склом – утворювався конденсат, який замерзав у вигляді візерунків.

Пластикові вікна герметичні – вони не пропускають холод і вологу так, як раніше. Склопакети мають кілька шарів скла та повітря (або газ) між ними, тому внутрішнє скло залишається теплішим.

Видання ABC пояснює, як утворюються візерунки на вікнах. На поверхні вікна завжди є невелика кількість водяної пари або конденсату. Особливо це помітно взимку, коли всередині тепле повітря, а зовні холодно.

Коли температура скла падає нижче 0 градусів, вода на ньому починає замерзати.

Замерзання починається з маленьких точок або "зародків" кристалів льоду. Це можуть бути мікротріщини скла, пил, подряпини чи інші нерівності на поверхні.

Крижинки ростуть у напрямку, де є найменший опір або де більше вологи. Лід має властивість утворювати шестикутні кристали, і вони розгалужуються, утворюючи філігранні візерунки, що нагадують листя, гілочки чи квіти.

Кожен візерунок унікальний, бо його ріст залежить від випадкових умов: від пилу, від того, як вода розподіляється, і від дрібних перепадів температури на склі.

Як скандинави утеплюють свої будинки, щоб не мерзнути?

У північних країнах Європи давно зрозуміли просту річ: зимовий комфорт залежить не від потужності опалення, а від того, наскільки добре будинок зберігає тепло. У Норвегії, Швеції та Фінляндії вже багато років будують оселі за однією хитрістю. Суть скандинавського підходу – не нагрівати будинок сильніше, а менше втрачати тепло. Для цього вони роблять "будинки-термоси", де тепло майже не виходить назовні, особливо через підлогу.