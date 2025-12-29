У чому весь секрет – розкаже 24 Канал з посиланням на NLS.

У чому полягає досвід скандинавів?

Не гріти більше, а втрачати менше

Скандинави не намагаються "перемогти" холод надмірним обігрівом. Натомість вони будують так звані будинки-термоси, де тепло майже не виходить назовні чи в ґрунт. Ключову роль у цьому відіграє саме підлога, адже через неї втрачається значна частина тепла.

Усе починається з фундаменту

Одна з найпоширеніших помилок – економія на утепленні основи будинку. Якщо фундамент "витягує" тепло в холодний ґрунт, навіть сучасні системи опалення працюватимуть неефективно. У Норвегії під фундамент обов'язково укладають кілька шарів жорсткого утеплювача – зазвичай екструдованого пінополістиролу. Загальна товщина теплоізоляції сягає 12 – 15 сантиметрів.

Для порівняння, в Україні часто обмежуються 5 сантиметрами або взагалі обходяться без утеплення. Такий підхід дозволяє зменшити тепловтрати через підлогу майже вдвічі. У результаті водяна тепла підлога може працювати з температурою теплоносія 45 – 50 градусів, а не на максимальних показниках.



У чому полягає досвід скандинавів / Фото Unsplash

Що варто знати про теплу підлогу?

Ефективна тепла підлога – це не один матеріал, а продумана багатошарова система:

Ущільнена основа – шар утрамбованого піску (15 – 20 сантиметрів) для вирівнювання та відведення вологи.

Чорнова бетонна стяжка – міцна база товщиною 8 – 10 сантиметрів.

Гідро- та теплоізоляція – плівка від вологи й товстий утеплювач, що не дає теплу йти вниз.

Нагрівальний контур і чистова стяжка – труби теплої підлоги заливаються армованим бетоном.

Відбивний шар – фольгована підкладка повертає тепло в приміщення.

Фінішне покриття – плитка, інженерна дошка або якісний ламінат, які добре накопичують і віддають тепло.

Саме така послідовність дозволяє підлозі залишатися теплою ще довгий час навіть після зменшення нагріву.

Що можна застосувати в Україні вже зараз?

Як пише "Радіо Трек", навіть без повної перебудови будинку фахівці радять:

утеплити фундамент або цоколь, якщо це технічно можливо;

збільшити шар теплоізоляції під підлогою під час ремонту;

використовувати відбивні підкладки;

обирати підлогові матеріали з високою тепломісткістю;

знижувати температуру опалення, компенсуючи це утриманням тепла.

Скандинавський досвід доводить: тепла підлога – це не питання дорогого опалення, а результат правильних будівельних рішень.

