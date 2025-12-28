Щоб уникнути зайвих витрат і продовжити строк служби приладу, важливо розуміти, як температура впливає на його роботу та який режим є найбільш доцільним, передає 24 Канал із посиланням на Hongze boiler.

Дивіться також Дизайнери розкрили секрет: кольори, які миттєво заспокоюють ваш дім

Як температура впливає на витрати електроенергії?

Чим вищу температуру ви встановлюєте, тим більше електроенергії бойлер витрачає на нагрів води.

Оскільки бойлер підтримує температуру постійно, кожен зайвий градус означає додаткові витрати. Крім того, гаряча вода швидше охолоджується через стінки бака. Через це автоматика частіше вмикає підігрів, а це знову ж таки збільшує споживання електроенергії, особливо в сім'ях із активним використанням гарячої води.

Постійна робота на високих температурах (70 – 80 градусів) створює підвищене навантаження на нагрівальний елемент і всі внутрішні деталі. Це значно скорочує ресурс приладу. Одна з головних проблем – утворення накипу. Чим гарячіша вода, тим швидше солі осідають на ТЕНі та стінках бака. У підсумку експлуатація на максимальних температурах часто обходиться значно дорожче, ніж помірний і продуманий режим.

Нагрів води у бойлері значно впливає на рахунки за електрику / Фото Pexels

Фахівці та виробники рекомендують встановлювати температуру в межах 50 – 60 градусів. Такий діапазон вважається найбільш безпечним і економним.

Температура понад 50 градусів перешкоджає розвитку бактерій, а обмеження до 60 градусів зменшує утворення накипу та знижує ризик опіків. Для більшості побутових потреб цього цілком достатньо.

Комфортна температура залежить від побутових звичок. Для душу зазвичай достатньо 37 – 40 градусів, а для миття посуду часто вистачає 45 градусів – сучасні мийні засоби легко справляються навіть за таких умов. Оскільки гаряча вода з бойлера все одно змішується з холодною, немає сенсу нагрівати її до максимуму.

Найкраще рішення – встановити 50 градусів і поспостерігати кілька днів, чи вистачає води всім членам родини. За потреби температуру можна трохи скоригувати.

Зверніть увагу! Як пише Міністерство енергії США, нагрів води становить приблизно 18% споживання енергії в домі і зазвичай є другою за величиною статтею витрат на енергію в будь-якому помешканні.

Як ефективно утеплити підвіконня взимку?

З настанням холодів у квартирах часто з'являються теплові втрати: холод проникає через мікрощілини у вікнах і дверях, навіть якщо вони сучасні. Але вирішити цю проблему можна без дорогого ремонту.

Простий спосіб – зробити термобарэєр у вигляді м’якого валика. Його кладуть на підвіконня або біля дверей, щоб перекрити потік холодного повітря.