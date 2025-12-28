Чтобы избежать лишних расходов и продлить срок службы прибора, важно понимать, как температура влияет на его работу и какой режим является наиболее целесообразным, передает 24 Канал со ссылкой на Hongze boiler.

Как температура влияет на расход электроэнергии?

Чем выше температуру вы устанавливаете, тем больше электроэнергии бойлер тратит на нагрев воды.

Поскольку бойлер поддерживает температуру постоянно, каждый лишний градус означает дополнительные расходы. Кроме того, горячая вода быстрее охлаждается через стенки бака. Из-за этого автоматика чаще включает подогрев, а это опять же увеличивает потребление электроэнергии, особенно в семьях с активным использованием горячей воды.

Постоянная работа на высоких температурах (70 – 80 градусов) создает повышенную нагрузку на нагревательный элемент и все внутренние детали. Это значительно сокращает ресурс прибора. Одна из главных проблем – образование накипи. Чем горячее вода, тем быстрее соли оседают на ТЭНе и стенках бака. В итоге эксплуатация на максимальных температурах часто обходится значительно дороже, чем умеренный и продуманный режим.

Нагрев воды в бойлере значительно влияет на счета за электричество / Фото Pexels

Специалисты и производители рекомендуют устанавливать температуру в пределах 50 – 60 градусов. Такой диапазон считается наиболее безопасным и экономным.

Температура более 50 градусов препятствует развитию бактерий, а ограничение до 60 градусов уменьшает образование накипи и снижает риск ожогов. Для большинства бытовых нужд этого вполне достаточно.

Комфортная температура зависит от бытовых привычек. Для душа обычно достаточно 37 – 40 градусов, а для мытья посуды часто хватает 45 градусов – современные моющие средства легко справляются даже при таких условиях. Поскольку горячая вода из бойлера все равно смешивается с холодной, нет смысла нагревать ее до максимума.

Лучшее решение – установить 50 градусов и понаблюдать несколько дней, хватает ли воды всем членам семьи. При необходимости температуру можно немного скорректировать.

Обратите внимание! Как пишет Министерство энергии США, нагрев воды составляет примерно 18% потребления энергии в доме и обычно является второй по величине статьей расходов на энергию в любом доме.

