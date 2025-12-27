Впрочем, чтобы сохранить тепло в доме, не обязательно прибегать к дорогостоящему ремонту. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как эффективно утеплить дом?

Суть метода заключается в создании так называемого термобарьера – мягкого валика, наполненного сухим материалом. Такая конструкция не только перекрывает доступ холодного воздуха, но и удерживает тепловую прослойку и поглощает лишнюю влагу.

Для утепления понадобится:

крупная каменная соль или сухой песок,

плотная ткань – лен, байка или даже старые джинсы.

Наполнитель рекомендуют предварительно хорошо просушить на сковородке или в духовке, чтобы убрать лишнюю влагу. После этого из ткани сшивают длинные узкие мешочки по размеру подоконника или дверного порога и плотно наполняют их, оставляя валик гибким.

Специалисты отмечают, что соль работает как естественный аккумулятор тепла и одновременно поглотитель конденсата, который часто вызывает появление плесени на подоконниках.



Как эффективно утеплить подоконник зимой / Фото Unsplash

В чем преимущество этого метода?

В отличие от поролоновых лент или клейких утеплителей, такие валики не пересыхают, не крошатся и могут использоваться не один сезон. Таким образом, обычные подручные материалы помогают эффективно утеплить жилище зимой без лишних затрат и вреда для интерьера.

Как отмечает Home Building, также можно использовать тепловые шторы и жалюзи – один из лучших способов утепления окон. Такие элементы интерьера выполняют не только декоративную функцию, но и создают дополнительный изоляционный слой между холодным стеклом и теплым воздухом в помещении.

Как бюджетно утеплить дом?