Электрик с 10-летним опытом Райан Грегор отмечает, что удлинители не предназначены для мощных устройств, передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.
Что нельзя подключать к удлинителю?
Удлинитель не магическое устройство с множеством розеток. Он просто распределяет питание из одного источника. Если подключить слишком много мощных устройств, это может привести к перегреву, плавлению удлинителя или даже пожару. Дешевые и низкокачественные модели увеличивают риск.
Также использование удлинителя с поврежденными устройствами или если сам удлинитель поврежден, повышает риск поражения электрическим током.
К удлинителю не следует подключать мощные домашние приборы, такие как: обогреватели, кондиционеры, микроволновки, тостеры, холодильники, морозильники, электроинструменты.
Если устройство мощное, его следует подключать непосредственно к розетке в стене, а не через удлинитель, во избежание проблем / Фото Brie Goldman
Fischer Electric рассказывает, как безопасно пользоваться удлинителями:
- Пользуйтесь удлинителями с внутренним автоматическим выключателем. Это важная функция безопасности, которая отключает удлинитель при перегрузке.
- Используйте удлинители как можно реже. Не стоит подключать их везде в доме. Используйте только при необходимости и привыкайте отключать удлинитель ночью и когда покидаете дом.
- Не используйте внутренние удлинители на улице. Влага и изменения погоды могут повредить удлинитель и вызвать аварии.
- Не подключайте один удлинитель к другому. Это так называемое "цепное подключение" – очень опасно, потому что может привести к перегрузке и пожару.
- Не пользуйтесь горячим удлинителем. Если удлинитель становится горячим на ощупь, сразу его отключите.
- Не подключайте к удлинителю устройства для ванной. Фены, плойки и другие приборы для волос следует подключать только к стенной розетке, ведь удлинители не рассчитаны на такую мощность.
Какие приборы нужно отключать от сети после каждого использования?
Некоторые электроприборы следует обязательно выключать из розетки после использования. Это экономит электроэнергию и снижает риск пожара:
- Кухонные приборы: тостеры, вафельницы, фритюрницы, электросковородки, грили.
- Электросвечи и приборы для нагрева: электросвечи, приборы для растапливания масла, фондю.
- Обогреватели: не оставлять включенными без присмотра.
- Фены и приборы для волос: всегда выключать, следить, чтобы на них не попадала вода.