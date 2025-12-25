Электрик с 10-летним опытом Райан Грегор отмечает, что удлинители не предназначены для мощных устройств, передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.

Что нельзя подключать к удлинителю?

Удлинитель не магическое устройство с множеством розеток. Он просто распределяет питание из одного источника. Если подключить слишком много мощных устройств, это может привести к перегреву, плавлению удлинителя или даже пожару. Дешевые и низкокачественные модели увеличивают риск.

Также использование удлинителя с поврежденными устройствами или если сам удлинитель поврежден, повышает риск поражения электрическим током.

К удлинителю не следует подключать мощные домашние приборы, такие как: обогреватели, кондиционеры, микроволновки, тостеры, холодильники, морозильники, электроинструменты.

Если устройство мощное, его следует подключать непосредственно к розетке в стене, а не через удлинитель, во избежание проблем / Фото Brie Goldman

Fischer Electric рассказывает, как безопасно пользоваться удлинителями:

Пользуйтесь удлинителями с внутренним автоматическим выключателем. Это важная функция безопасности, которая отключает удлинитель при перегрузке.

Используйте удлинители как можно реже. Не стоит подключать их везде в доме. Используйте только при необходимости и привыкайте отключать удлинитель ночью и когда покидаете дом.

Не используйте внутренние удлинители на улице. Влага и изменения погоды могут повредить удлинитель и вызвать аварии.

Не подключайте один удлинитель к другому. Это так называемое "цепное подключение" – очень опасно, потому что может привести к перегрузке и пожару.

Не пользуйтесь горячим удлинителем. Если удлинитель становится горячим на ощупь, сразу его отключите.

Не подключайте к удлинителю устройства для ванной. Фены, плойки и другие приборы для волос следует подключать только к стенной розетке, ведь удлинители не рассчитаны на такую мощность.

Какие приборы нужно отключать от сети после каждого использования?

Некоторые электроприборы следует обязательно выключать из розетки после использования. Это экономит электроэнергию и снижает риск пожара: