Зарядные станции EcoFlow – это отличное решение во время длительных отключений света. Перед тем, как начать пользование этой техникой, надо хорошо ознакомиться с правилами безопасности, передает 24 Канал.

Смотрите также С вас будут смеяться: как не стоит декорировать новогоднюю елку в 2025 году

Можно ли оставлять зарядную станцию включенной в розетку?

Да, строго запрещается подключать зарядную станцию к электросети дома или квартиры с помощью кабеля с двумя вилками, когда один конец вставлен в выход 220 В станции, а другой – в розетку в помещении. Такой способ подключения является опасным и может привести к серьезным повреждениям.

Кроме того, не рекомендуется:

оставлять полностью разряженную станцию в помещениях с минусовой температурой;

заряжать мощные модели серии DELTA через удлинитель. Во избежание перегрева или повреждения кабеля, подключайте станцию непосредственно к настенной розетке;

заряжать или использовать станцию, когда она в сумке. Защитный чехол предназначен исключительно для транспортировки;

подключать электроприборы, потребляемая мощность которых превышает допустимые параметры, указанные в характеристиках модели станции;

оставлять станцию подключенной к розетке во время отключения электроэнергии. После восстановления питания возможен резкий скачок напряжения, что может повредить внутренние компоненты устройства.

Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить стабильную и безопасную работу зарядной станции EcoFlow.

Нельзя держать зарядную станцию в розетке во время отключения света / Фото из открытых источников

Издание xyztech называет самые распространенные опасности при использовании зарядных станций:

Пожары и взрывы случаются крайне редко, но могут возникнуть из-за сильного перегрева, физические повреждения или использования несовместимых зарядных устройств. Убедитесь, что ваша зарядная станция имеет защиту от перегрева и систему контроля температуры. Избегайте воздействия экстремального тепла и ударов. Используйте только рекомендованное зарядное устройство и следуйте инструкциям по зарядке, приведенных в руководстве.

случаются крайне редко, но могут возникнуть из-за сильного перегрева, физические повреждения или использования несовместимых зарядных устройств. Убедитесь, что ваша зарядная станция имеет защиту от перегрева и систему контроля температуры. Избегайте воздействия экстремального тепла и ударов. Используйте только рекомендованное зарядное устройство и следуйте инструкциям по зарядке, приведенных в руководстве. Поражение электрическим током возможно при использовании оголенных проводов, неисправных кабелей или поврежденных портов. Регулярно проверяйте все кабели и порты на наличие повреждений. Немедленно заменяйте изношенные или оголенные провода. Не используйте станцию во влажных условиях и никогда не работайте с ней мокрыми руками.

возможно при использовании оголенных проводов, неисправных кабелей или поврежденных портов. Регулярно проверяйте все кабели и порты на наличие повреждений. Немедленно заменяйте изношенные или оголенные провода. Не используйте станцию во влажных условиях и никогда не работайте с ней мокрыми руками. Утечка аккумулятора может возникнуть из-за производственных дефектов, физические повреждения или неправильное длительное хранение. Храните зарядную станцию в прохладном, сухом месте, когда она не используется. Избегайте падений или прокалывания корпуса. Если заметите вздутие, утечку или химический запах – немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки.

может возникнуть из-за производственных дефектов, физические повреждения или неправильное длительное хранение. Храните зарядную станцию в прохладном, сухом месте, когда она не используется. Избегайте падений или прокалывания корпуса. Если заметите вздутие, утечку или химический запах – немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу поддержки. Перегрев может быть вызван длительной работой, перегрузкой или воздействием прямого солнечного света.Используйте станцию в хорошо вентилируемом месте. Держите ее подальше от прямых солнечных лучей и не эксплуатируйте постоянно на максимальной мощности. Многие модели имеют встроенные системы охлаждения и автоматического выключения – убедитесь, что ваша станция ими оснащена.

Какие еще приборы могут сгореть во время отключений света?

Во время отключений электроэнергии устройства, такие как телевизоры, компьютеры, холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, бойлеры и электрочайники, стоит выключать из розетки из-за риска повреждений от скачков напряжения. Специалисты советуют использовать стабилизаторы напряжения для защиты техники от колебаний напряжения.