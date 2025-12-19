Дизайнеры назвали новогодние украшения, которые официально вышли из моды по эстетическим, безопасности или экологическим причинам, а также поделиться советами, как выбрать декор, который не потеряет актуальности со временем, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Смотрите также Названы три главные цветовые палитры для новогодней елки 2026 года

Как не надо декорировать елку в 2025 году?

Мишура

Мишура может иметь красивый вид, но она неудобна в уборке после праздников и вредит окружающей среде. Пластиковая мишура также опасна для маленьких детей и домашних животных, ведь может вызвать удушье.

Одинаковые игрушки

Елка с типичными, одинаковыми украшениями – скучная и безликая. Лучше миксовать: золотые шары, винтажные украшения из ртутного стекла, яркие ленты.

Дешевая искусственная зелень

Если вы выбираете искусственную елку или гирлянды, избегайте тех, что имеют слишком "пластиковый" вид. Лучше инвестировать в качественные варианты, что кажутся естественными.

Пастельные рождественские украшения

Пастельный рождественский декор может часто встречаться в соцсетях, но дизайнеров он не впечатляет. Для создания вневременного вида они советуют выбирать металлики, нейтральные цвета и насыщенные "ценные" оттенки.

Тематические елки вышли из моды / Фото Pexels

Дешевые пластиковые игрушки

Эксперты рекомендуют вместо массовых пластиковых игрушек – слишком блестящих и ломких – выбирать изделия ручной работы от локальных мастеров или независимых брендов.

Искусственный снег и густое "облепление" елки

Легкое припорошение снегом еще может казаться милым, но густой искусственный "снег" воспринимается как неопрятный и устаревший. Дизайнеры предпочитают естественный вид елки, который подчеркивает настоящие зеленые или древесные оттенки с ненавязчивыми акцентами. Об этом пишет House Digest.

От искусственного снега в этом году следует отказаться / Фото Pexels

Яркие разноцветные огоньки

Как отмечает Homes and gardens, когда-то популярные для праздничного декора, очень яркие огоньки радужных цветов теперь вне списка рекомендаций от дизайнеров. Такой свет может "перегрузить" естественный вид елки и затмить детали украшений. Зато эксперты советуют использовать теплые белые LED-лампочки, размещены внутри ветвей, чтобы получить более мягкое и изящное сияние.

Чрезмерно тематические елки

Как пишет Designer and the DIYer, елки с ярко выраженной тематикой выходят из моды. Такие перегруженные мотивами композиции часто имеют искусственный и загроможденный вид. Чрезмерный визуальный шум отвлекает от праздничного настроения и делает пространство хаотичным вместо теплого и элегантного. Дизайнеры советуют выбирать простые аранжировки, где приоритет отдается качеству, а не количеству.

Какие растения не стоит держать дома на Рождество?

Эксперты предупреждают, что такие рождественские растения, как падуб, амариллис, тис, пуансеттия и омела могут быть опасными из-за токсичных свойств. Их следует держать подальше от детей и домашних любимцев.