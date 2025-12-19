Дизайнери назвали новорічні прикраси, які офіційно вийшли з моди з естетичних, безпекових або екологічних причин, а також поділитися порадами, як обрати декор, що не втратить актуальності з часом, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Названо три головні кольорові палітри для новорічної ялинки 2026 року

Як не треба декорувати ялинку у 2025 році?

Мішура

Мішура може мати красивий вигляд, але вона незручна в прибиранні після свят і шкодить довкіллю. Пластикова мішура також небезпечна для маленьких дітей і домашніх тварин, адже може спричинити задуху.

Однакові іграшки

Ялинка з типовими, однаковими прикрасами – нудна і безлика. Краще міксувати: золоті кулі, вінтажні прикраси з ртутного скла, яскраві стрічки.

Дешева штучна зелень

Якщо ви обираєте штучну ялинку або гірлянди, уникайте тих, що мають занадто "пластиковий" вигляд. Краще інвестувати у якісніші варіанти, що видаються природніми.

Пастельні різдвяні прикраси

Пастельний різдвяний декор може часто траплятися в соцмережах, але дизайнерів він не вражає. Для створення позачасового вигляду вони радять обирати металіки, нейтральні кольори та насичені "коштовні" відтінки.

Тематичні ялинки вийшли з моди / Фото Pexels

Дешеві пластикові іграшки

Експерти рекомендують замість масових пластикових іграшок – занадто блискучих і ламких – обирати вироби ручної роботи від локальних майстрів або незалежних брендів.

Штучний сніг і густе "обліплення" ялинки

Легке припорошення снігом ще може видаватися милим, але густий штучний "сніг" сприймається як неохайний і застарілий. Дизайнери надають перевагу природному вигляду ялинки, який підкреслює справжні зелені або деревні відтінки з ненав'язливими акцентами. Про це пише House Digest.

Від штучного снігу цього року слід відмовитися / Фото Pexels

Яскраві різнокольорові вогники

Як зазначає Homes and gardens, колись популярні для святкового декору, дуже яскраві вогники райдужних кольорів тепер поза списком рекомендацій від дизайнерів. Таке світло може "перевантажити" природний вигляд ялинки і затьмарити деталі прикрас. Натомість експерти радять використовувати теплі білі LED-лампочки, розміщені всередині гілок, щоб отримати більш м'яке та витончене сяйво.

Надмірно тематичні ялинки

Як пише Designer and the DIYer, ялинки з яскраво вираженою тематикою виходять з моди. Такі перевантажені мотивами композиції часто мають штучний і захаращений вигляд. Надмірний візуальний шум відволікає від святкового настрою і робить простір хаотичним замість теплого та елегантного. Дизайнери радять обирати простіші аранжування, де пріоритет надається якості, а не кількості.

Які рослини не варто тримати вдома на Різдво?

Експерти попереджають, що такі різдвяні рослини, як падуб, амариліс, тис, пуансетія та омела можуть бути небезпечними через токсичні властивості. Їх слід тримати подалі від дітей та домашніх улюбленців.