Будинок акторки у Південній Каліфорнії, спроєктований архітектором Мірона Ганта, натхненний швейцарськими шале. Про це пише Homes and gardens.

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Чим особлива вітальня Енн Гетевей?

Всередині дім наповнений дерев'яними панелями, теплими текстурами та атмосферою затишної гірської хатини. Особливо це відчувається у вітальні, де старовинне дерево поєднали з насиченими зеленими меблями.

Головна ідея стилю – природа всередині дому. Під час реконструкції історичного будинку дизайнери зберегли оригінальні дерев'яні стіни, які стали основою інтер'єру та сформували теплу, землисту палітру простору.

Щоб інтер'єр не здавався надто темним, його освіжили зеленими акцентами – м'якими, природними й дуже актуальними у 2026 році.

Який вигляд має вітальня Енн Гетевей: дивіться фото

Дизайнери зазначають: замість холодного мінімалізму люди дедалі частіше обирають "атмосферні" інтер'єри, які ніби переносять в інший світ. Поєднання зеленого з деревом створює відчуття затишного шале – наче гірського будинку у Швейцарії.

Щоб повторити цей стиль у себе вдома, дизайнери радять:

почати з основи з дерева або теплих натуральних текстур;

додати глибокий зелений диван або крісла;

використовувати м'які тканини (льон, оксамит);

додати світильники з текстурними абажурами;

поєднати зелений із теплими акцентами – гірчичним або золотистим.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році дизайнери все частіше відмовляються від темно-синіх відтінків на користь світло-зелених – м'яти, фісташки та "морської піни". Вони створюють спокійну, свіжу й затишну атмосферу. Саме так оформлена кухня акторки Енн Гетевей, яка поєднує світло-зелений колір із деревом і натуральними матеріалами. Фахівці зазначають, що світло-зелений фактично стає новою "нейтральною" основою в інтер'єрі: він не перевантажує простір, але робить його більш живим і комфортним.