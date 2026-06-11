Дом актрисы в Южной Калифорнии, спроектирован архитектором Мирона Ганта, вдохновленный швейцарскими шале. Об этом пишет Homes and gardens.

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Чем особенна гостиная Энн Хэтэуэй?

Внутри дом наполнен деревянными панелями, теплыми текстурами и атмосферой уютной горной хижины. Особенно это чувствуется в гостиной, где старинное дерево соединили с насыщенной зеленой мебелью.

Главная идея стиля – природа внутри дома. Во время реконструкции исторического дома дизайнеры сохранили оригинальные деревянные стены, которые стали основой интерьера и сформировали теплую, землистую палитру пространства.

Чтобы интерьер не казался слишком темным, его освежили зелеными акцентами – мягкими, естественными и очень актуальными в 2026 году.

Как выглядит гостиная Энн Хэтэуэй: смотрите фото

Дизайнеры отмечают: вместо холодного минимализма люди все чаще выбирают "атмосферные" интерьеры, которые будто переносят в другой мир. Сочетание зеленого с деревом создает ощущение уютного шале – как горного дома в Швейцарии.

Чтобы повторить этот стиль у себя дома, дизайнеры советуют:

начать с основы из дерева или теплых натуральных текстур;

добавить глубокий зеленый диван или кресла;

использовать мягкие ткани (лен, бархат);

добавить светильники с текстурными абажурами;

совместить зеленый с теплыми акцентами – горчичным или золотистым.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от темно-синих оттенков в пользу светло-зеленых – мяты, фисташки и "морской пены". Они создают спокойную, свежую и уютную атмосферу. Именно так оформлена кухня актрисы Энн Хэтэуэй, которая сочетает светло-зеленый цвет с деревом и натуральными материалами. Специалисты отмечают, что светло-зеленый фактически становится новой "нейтральной" основой в интерьере: он не перегружает пространство, но делает его более живым и комфортным.