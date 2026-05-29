Дизайнери дедалі частіше відмовляються від важких темно-синіх відтінків на користь світло-зелених тонів, які створюють спокійну та затишну атмосферу. Саме такий вигляд має кухня акторки Енн Гетевей. Про це пише Homes and gardens.

Який колір кухні є трендом у 2026 році?

У 2026 році особливо популярними стають відтінки морської піни, м'яти та фісташки. Дизайнери пояснюють це тим, що люди все більше прагнуть оточувати себе кольорами, які асоціюються з природою, спокоєм і відновленням.

Кухня Енн Гетевей оформлена у світло-зеленому кольорі, який не видається надто яскравим, але додає простору свіжості й легкості. Такий відтінок добре поєднується з деревом, керамікою, теплими металами та натуральними матеріалами.

Експерти кажуть, що світло-зелений працює майже як нейтральний колір: він не перевантажує інтер'єр, але водночас робить його живішим і затишнішим. Особливо вдалий вигляд цей відтінок має на кухні – місці, де люди проводять багато часу щодня.

Креативна директорка бренду Little Greene Рут Моттерсхед зазначила, що м'які зелені відтінки дедалі частіше використовують як базовий колір замість класичних бежевих чи сірих тонів. За її словами, вони створюють спокійну атмосферу, але водночас не мають нудний вигляд.

Представник Farrow & Ball Патрік О'Доннелл також вважає зелений одним із найкращих кольорів для дому, адже він символізує природу, оновлення та гармонію.

Дизайнери прогнозують, що у 2026 році світлі зелені кухні стануть одним із головних трендів інтер'єру завдяки своїй універсальності та здатності створювати відчуття спокою.

Кухонна шафа Енн Гетевей привертає увагу кольором морської піни: дивіться фото

У які кольори не варто фарбувати кухонні шафи?

Тренди кухонь швидко змінюються, і деякі кольори шаф можуть робити інтер'єр старомодним. Дизайнери радять не гнатися за модою, а обирати відтінки під свій простір і освітлення.

Найменш актуальні зараз:

червонувате дерево (вишня, махагон);

яскраво-білий колір.

Замість них краще обирати теплі нейтральні тони: кремовий, бежевий, пісочний або світле натуральне дерево.