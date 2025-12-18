Експерти назвали найпоширеніші різдвяні рослини, які приховують небезпеку, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiul.
Які різдвяні рослини можуть становити загрозу?
Падуб
Кущі падуба яскраві й дуже святкові, але їхні ягоди та листя небезпечні як для тварин, так і для людей. Якщо їх проковтнути, листя може подряпати рот, горло й кишечник, а ягоди здатні викликати сильне нездужання.
Із падубом слід бути обережним / Фото Pexels
Амариліс
Це ефектна квітка, яку часто дарують і використовують як святкову прикрасу. Однак і цибулина, і квіти амариліса містять токсини, зокрема лікорин та інші алкалоїди, які дуже небезпечні для тварин. Найпоширеніші симптоми отруєння: блювання, слинотеча, біль у животі та тремтіння. У тяжчих випадках можливі млявість, падіння артеріального тиску й навіть судоми.
Тис
Навіть невеликий шматочок цієї рослини може спричинити сильне отруєння, м'язову слабкість і раптову серцеву недостатність у тварин. Ягоди тиса є привабливими ззовні, тому варто тримати домашніх улюбленців подалі від тиса – як у саду, так і в горщиках чи святкових композиціях.
Ця рослина однаково небезпечна і для людей / Фото Pexels
Пуансетія
Одна з найвідоміших різдвяних рослин, пуансетія, точно не є безпечною для тварин: майже всі її частини отруйні. Молочно-білий сік рослини містить речовини, які можуть викликати подразнення як у людей, так і в наших пухнастих друзів. Невелика кількість навряд чи серйозно отруїть собаку, але велика доза може призвести до блювання, слинотечі та млявості.
Омела
Омелу зазвичай вішають високо, поза досяжністю, але якщо у вас кіт, який любить лазити, будьте особливо уважні. У тварин і людей ця рослина може викликати нудоту, блювання й навіть галюцинації.
Омелу можна торкатися, але в жодному разі не можна вживати всередину / Фото Pexels
Якими рослинами можна замінити новорічну ялинку?
Як пише St Peters Garden Centre, ці 10 кімнатних рослин чудово замінять ялинку:
- Фікус лірата – популярна й улюблена рослина, за якою насправді легко доглядати. Можна обрати компактний або високий варіант. Потребує багато світла, захисту від протягів і помірного поливу.
- Сансевієрія – одна з найневибагливіших рослин. Потребує мінімального поливу та не вибаглива до освітлення – ідеально підходить на місце ялинки.
- Драцена маргіната любить світло і злегка вологий ґрунт, але добре почувається й при меншій освітленості. Може рости багато років.
- Араукарія різнолиста, або норфолкська сосна – найближча заміна класичної ялинки. Потребує яскравого світла та підвищеної вологості.
- Фікус Бенджаміна. Яскраве розсіяне світло й регулярний полив забезпечать швидкий ріст. Узимку полив варто скоротити.
- Стреліція, або райський птах – ефектна рослина для великого простору. Любить світло, відсутність протягів і трохи вологості. Цвіте не одразу, але дуже красиво.
- Потос – чудовий варіант для підвісного озеленення. Заповнює кут кімнати й не потребує складного догляду.
- Монстера делікатесна – це дуже популярна рослина, яка легко замінить ялинку. Любить яскраве, але непряме світло та полив раз на 1 – 2 тижні.
- Равенея, або королівська пальма – велика пальма з довгим листям, яка ідеально заповнює простір. Потребує світлого місця та рясного поливу.
- Молочай тригранний потребує мінімального поливу та добре росте при середньому або слабкому освітленні.
Як доглядати за пуансетією?
- Пуансетія часто прикрашає оселі взимку, але після покупки може почати скидати листя.
- Насправді вона не вибаглива – просто потребує правильного догляду. Квітці підходить температура 18 – 22 градусів тепла. Вона не любить протягів, батарей, кондиціонерів і холодних підвіконь. Після покупки рослину важливо добре захистити від холоду.
- Пуансетії потрібне яскраве, але розсіяне світло – найкраще ставити її біля східного або західного вікна.
- Поливати слід помірно, лише коли ґрунт зверху підсохне. Воду з піддона обов'язково зливати, щоб не загнило коріння.
- Під час цвітіння достатньо підживлювати раз на 2 – 3 тижні.
- Після свят рослина може втратити яскравий колір – це нормально.