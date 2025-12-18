Експерти назвали найпоширеніші різдвяні рослини, які приховують небезпеку, передає 24 Канал із посиланням на House Beautiul.

Які різдвяні рослини можуть становити загрозу?

Падуб

Кущі падуба яскраві й дуже святкові, але їхні ягоди та листя небезпечні як для тварин, так і для людей. Якщо їх проковтнути, листя може подряпати рот, горло й кишечник, а ягоди здатні викликати сильне нездужання.

Із падубом слід бути обережним / Фото Pexels

Амариліс

Це ефектна квітка, яку часто дарують і використовують як святкову прикрасу. Однак і цибулина, і квіти амариліса містять токсини, зокрема лікорин та інші алкалоїди, які дуже небезпечні для тварин. Найпоширеніші симптоми отруєння: блювання, слинотеча, біль у животі та тремтіння. У тяжчих випадках можливі млявість, падіння артеріального тиску й навіть судоми.

Тис

Навіть невеликий шматочок цієї рослини може спричинити сильне отруєння, м'язову слабкість і раптову серцеву недостатність у тварин. Ягоди тиса є привабливими ззовні, тому варто тримати домашніх улюбленців подалі від тиса – як у саду, так і в горщиках чи святкових композиціях.

Ця рослина однаково небезпечна і для людей / Фото Pexels

Пуансетія

Одна з найвідоміших різдвяних рослин, пуансетія, точно не є безпечною для тварин: майже всі її частини отруйні. Молочно-білий сік рослини містить речовини, які можуть викликати подразнення як у людей, так і в наших пухнастих друзів. Невелика кількість навряд чи серйозно отруїть собаку, але велика доза може призвести до блювання, слинотечі та млявості.

Омела

Омелу зазвичай вішають високо, поза досяжністю, але якщо у вас кіт, який любить лазити, будьте особливо уважні. У тварин і людей ця рослина може викликати нудоту, блювання й навіть галюцинації.

Омелу можна торкатися, але в жодному разі не можна вживати всередину / Фото Pexels

Якими рослинами можна замінити новорічну ялинку?

Як пише St Peters Garden Centre, ці 10 кімнатних рослин чудово замінять ялинку:

Фікус лірата – популярна й улюблена рослина, за якою насправді легко доглядати. Можна обрати компактний або високий варіант. Потребує багато світла, захисту від протягів і помірного поливу.

Сансевієрія – одна з найневибагливіших рослин. Потребує мінімального поливу та не вибаглива до освітлення – ідеально підходить на місце ялинки.

Драцена маргіната любить світло і злегка вологий ґрунт, але добре почувається й при меншій освітленості. Може рости багато років.

Араукарія різнолиста, або норфолкська сосна – найближча заміна класичної ялинки. Потребує яскравого світла та підвищеної вологості.

Фікус Бенджаміна. Яскраве розсіяне світло й регулярний полив забезпечать швидкий ріст. Узимку полив варто скоротити.

Стреліція, або райський птах – ефектна рослина для великого простору. Любить світло, відсутність протягів і трохи вологості. Цвіте не одразу, але дуже красиво.

Потос – чудовий варіант для підвісного озеленення. Заповнює кут кімнати й не потребує складного догляду.

Монстера делікатесна – це дуже популярна рослина, яка легко замінить ялинку. Любить яскраве, але непряме світло та полив раз на 1 – 2 тижні.

Равенея, або королівська пальма – велика пальма з довгим листям, яка ідеально заповнює простір. Потребує світлого місця та рясного поливу.

Молочай тригранний потребує мінімального поливу та добре росте при середньому або слабкому освітленні.

Як доглядати за пуансетією?