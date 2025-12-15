Золота бантова стрічка, блискучі ягоди та мішура перетворили нетипове місце у вітальні Джей Ло на ефектну святкову композицію, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Як Лопес зробила камінну полицю центром різдвяного декору?

Співачка поділилася в Instagram своїми улюбленими різдвяними дрібницями для панчіх і водночас показала свою розкішну святкову гірлянду. Образ Джей Ло простий, але дуже ефектний. В основі – пишна вічнозелена гірлянда, що простягається вздовж усієї камінної полиці.

Зелень доповнена мішурою, вогниками, декоративними шишками та ягодами. Завершальний акцент – великий золотий бант, який об'єднує всю композицію над червоною різдвяною панчохою. Це доводить, що саме ідеально оформлена камінна полиця може стати несподіваним героєм новорічного сезону.

Декор від Дженніфер Лопес – готовий орієнтир. І для тих, хто захоплюється її підходом до прикрашання каміна, експерти зазначають: використання ягід, шишок і зелені – це позачасовий спосіб створити казкову атмосферу.

Щоб камінна полиця мала ще привабливіший вигляд, варто додати сенсорні елементи. Для цього добре підходять евкаліпт і гостролист. Кілька декоративних гілок із ялинковими кульками на стрічках або волосіні – простий і недорогий спосіб оновити декор.

Також доречно використовувати невеликі поліна або зрізи кори як підсвічники чи аксесуари – вони надають затишного, природного характеру. Атмосферу свята підсилюють сушені цитрусові та палички кориці, особливо в поєднанні зі свічками або гірляндами.

Різдвяний декор – це не лише ялинка. Святково оформлена камінна полиця здатна задати настрій усьому дому, зробити його теплим, стильним і гостинним, що наочно демонструє приклад Дженніфер Лопес.

Як пише Good Housekeeping, щоб легко прикрасити будь-який куточок дому гірляндою, можна скористатися звичайним натяжним карнизом. Гірлянду обертають навколо карниза, фіксують (за потреби – стяжками) і додають прикраси: вогники, кульки, стрічки чи декоративні елементи. Потім карниз піднімають на потрібну висоту та закріплюють.

Цей спосіб підходить для дверних прорізів, вікон, над раковиною або будь-яких місць, де не хочеться робити отвори. Блогери та декоратори відзначають, що метод простий і надійний.

Як зробити гірлянду з паперу власноруч?

Соцмережі цього сезону захопила ностальгія: у тренді знову паперові гірлянди, які раніше діти робили на уроках праці чи вдома перед святами. Простий, дешевий і стильний декор прикрашає ялинки, вікна, фотозони та святкові столи, і його легко зробити за пів години. Для гірлянди потрібні папір, ножиці та клей або степлер; смужки паперу з'єднують у кільця, формуючи ланцюжок, а за бажанням додають блискітки чи наклейки. Паперові гірлянди – це не лише дитяча забавка, а сучасний спосіб створити святкову атмосферу без зайвих витрат.