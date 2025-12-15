Дзеркало, повішене в невдалому місці, може порушити баланс кімнати, привернути увагу до небажаних деталей або створити різкі відблиски, через які простір здаватиметься некомфортним, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Де не варто вішати дзеркала?

У вузькому коридорі

Розміщення дзеркала у вузькому коридорі здається швидким способом візуально розширити простір, але на практиці це часто створює проблеми. Відбиття руху робить коридор ще "перевантаженішим" і тіснішим. До того ж коридори мають залишатися вільними для проходу, а дзеркало, що виступає зі стіни, легко зачепити й розбити.

Навпроти вікна

Повісити дзеркало навпроти вікна здається логічним рішенням, але воно може спричинити надмірні відблиски. Замість м'якого додаткового світла ви отримаєте яскраві віддзеркалення прямо в очі та по всій кімнаті. До того ж дзеркало може "подвоїти" небажані краєвиди – наприклад, сусідній будинок або жваву дорогу.

Навпроти унітаза

Дзеркало прямо навпроти унітаза – майже завжди погана ідея. Воно акцентує увагу на найменш привабливій частині ванної кімнати й створює незручний ефект, особливо в малому просторі. Є значно кращі й доступніші варіанти розміщення дзеркал, які зроблять ванну світлішою та більш збалансованою.

Навпроти ліжка

Якщо ви хочете, щоб спальня була спокійною та гармонійною, не варто вішати дзеркало навпроти ліжка. Будь-який рух – коли ви перевертаєтесь, тягнетеся або перевіряєте телефон – постійно відбиватиметься в дзеркалі. За слабкого освітлення це заважає розслабитись і руйнує затишну атмосферу.

На рівні очей в їдальні

Дзеркало на рівні очей в їдальні може викликати дискомфорт у гостей. Мало хто хоче дивитися на себе під час їжі чи розмови. Якщо дзеркало висить занадто низько, воно відволікає від спілкування. Краще розмістити його трохи вище – так воно відбиватиме світло й створюватиме теплу, гостинну атмосферу.

На кухні

Кухня – одне з найгірших місць для дзеркала. Тут швидко з'являється пар і бруд, а дзеркало доведеться постійно чистити. Якщо у вас є техніка з нержавіючої сталі, світла й відблисків там і так достатньо. Дзеркало лише підкреслить безлад, який ви не дуже хочете бачити.

Навпроти захаращеної зони

Якщо у вашому домі є місце, де постійно накопичується безлад, не варто вішати дзеркало навпроти нього. У результаті ви бачитимете безлад удвічі – і коли входите, і коли виходите. Дзеркало не прикрасить простір, а лише посилить відчуття хаосу.

Над диваном

Багато хто вішає дзеркало над диваном, але це не найкраще рішення. Його легко випадково зачепити, а відбиття може відволікати під час відпочинку. Замість затишку кімната здаватиметься перевантаженою. Щоб вітальня виглядала спокійніше, варто також уникати типових помилок у розташуванні дивана, які створюють відчуття захаращеності.

Як пише видання Southern Living, дизайнери радять не вішати дзеркала занадто високо або низько. Найкраще розміщувати їх на рівні очей. Крім того, не слід використовувати забагато дзеркал – це створює хаос і дезорієнтацію. Головне правило: дзеркало має бути функціональним і доречним, а не просто заповнювати порожню стіну.

