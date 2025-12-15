Золотая бантовая лента, блестящие ягоды и мишура превратили нетипичное место в гостиной Джей Ло на эффектную праздничную композицию, передает 24 Канал с ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Рождество без стресса: блогер раскрыла простые способы экономии

Как Лопес сделала каминную полку центром рождественского декора?

Певица поделилась в Instagram своими любимыми рождественскими мелочами для чулок и одновременно показала свою роскошную праздничную гирлянду. Образ Джей Ло простой, но очень эффектный. В основе – пышная вечнозеленая гирлянда, простирающаяся вдоль всей каминной полки.

Зелень дополнена мишурой, огоньками, декоративными шишками и ягодами. Завершающий акцент – большой золотой бант, который объединяет всю композицию над красным рождественским чулком. Это доказывает, что именно идеально оформленная каминная полка может стать неожиданным героем новогоднего сезона.

Какой рождественский декор выбрала Джей Ло: смотрите видео

Декор от Дженнифер Лопес – готовый ориентир. И для тех, кто восхищается ее подходом к украшению камина, эксперты отмечают: использование ягод, шишек и зелени – это вневременной способ создать сказочную атмосферу.

Чтобы каминная полка имела еще более привлекательный вид, стоит добавить сенсорные элементы. Для этого хорошо подходят эвкалипт и остролист. Несколько декоративных веток с елочными шариками на лентах или леске – простой и недорогой способ обновить декор.

Также уместно использовать небольшие поленья или срезы коры как подсвечники или аксессуары – они придают уютного, природного характера. Атмосферу праздника усиливают сушеные цитрусовые и палочки корицы, особенно в сочетании со свечами или гирляндами.

Рождественский декор – это не только елка. Празднично оформленная каминная полка способна задать настроение всему дому, сделать его теплым, стильным и гостеприимным, что наглядно демонстрирует пример Дженнифер Лопес.

Как украсить дом гирляндой: трюк из TikTok

Как пишет Good Housekeeping, чтобы легко украсить любой уголок дома гирляндой, можно воспользоваться обычным натяжным карнизом. Гирлянду оборачивают вокруг карниза, фиксируют (при необходимости – стяжками) и добавляют украшения: огоньки, шарики, ленты или декоративные элементы. Затем карниз поднимают на нужную высоту и закрепляют.

Этот способ подходит для дверных проемов, окон, над раковиной или любых мест, где не хочется делать отверстия. Блогеры и декораторы отмечают, что метод простой и надежный.

Как стильно украсить дом гирляндой: смотрите видео

Как сделать гирлянду из бумаги собственноручно?

Соцсети в этом сезоне захватила ностальгия: в тренде снова бумажные гирлянды, которые раньше дети делали на уроках труда или дома перед праздниками. Простой, дешевый и стильный декор украшает елки, окна, фотозоны и праздничные столы, и его легко сделать за полчаса. Для гирлянды нужны бумага, ножницы и клей или степлер; полоски бумаги соединяют в кольца, формируя цепочку, а по желанию добавляют блестки или наклейки. Бумажные гирлянды – это не только детская игрушка, а современный способ создать праздничную атмосферу без лишних затрат.