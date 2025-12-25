Електрик із 10-річним досвідом Раян Грегор наголошує, що подовжувачі не призначені для потужних пристроїв, передає 24 Канал із посиланням на The Better Homes and gardens.

Що не можна підключати до подовжувача?

Подовжувач не магічний пристрій з безліччю розеток. Він просто розподіляє живлення з одного джерела. Якщо підключити занадто багато потужних пристроїв, це може призвести до перегріву, плавлення подовжувача або навіть пожежі. Дешеві та низькоякісні моделі збільшують ризик.

Також використання подовжувача з пошкодженими пристроями або якщо сам подовжувач пошкоджений, підвищує ризик ураження електричним струмом.

До подовжувача не слід підключати потужні домашні прилади, такі як: обігрівачі, кондиціонери, мікрохвильовки, тостери, холодильники, морозильники, електроінструменти.

Якщо пристрій потужний, його слід підключати безпосередньо до розетки у стіні, а не через подовжувач, щоб уникнути проблем / Фото Brie Goldman

Fischer Electric розповідає, як безпечно користуватися подовжувачами:

Користуйтеся подовжувачами з внутрішнім автоматичним вимикачем. Це важлива функція безпеки, яка відключає подовжувач при перевантаженні.

Використовуйте подовжувачі якомога рідше. Не варто підключати їх скрізь у будинку. Використовуйте лише за потреби і звикайте відключати подовжувач вночі та коли залишаєте дім.

Не використовуйте внутрішні подовжувачі на вулиці. Волога та зміни погоди можуть пошкодити подовжувач і спричинити аварії.

Не підключайте один подовжувач до іншого. Це так зване "ланцюгове підключення" – дуже небезпечне, бо може спричинити перевантаження та пожежу.

Не користуйтеся гарячим подовжувачем. Якщо подовжувач стає гарячим на дотик, відразу його відключіть.

Не підключайте до подовжувача пристрої для ванної. Фени, плойки та інші прилади для волосся слід підключати лише до стінної розетки, адже подовжувачі не розраховані на таку потужність.

Які прилади потрібно відключати від мережі після кожного використання?

Деякі електроприлади слід обов'язково вимикати з розетки після використання. Це економить електроенергію та знижує ризик пожежі: