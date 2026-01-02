Среди них – пользовательница Threads Карина Суховарова. Женщина давно уже забыла, что когда-то видела на окнах узоры. Однако, недавно, читая ребенку сказку, где "морозец рисовал" окна, вспомнила об этом. И соответственно задалась вопросом, куда же делись узоры, передает 24 Канал.

Смотрите также Что выбрать для питания квартиры: EcoFlow или LiFePO4 батареи с инвертором

Куда исчезли узоры на окнах от мороза?

Женщина спросила об этом у GPT. Чат-бот объяснил, что раньше у большинства людей стояли деревянные окна, а теперь пластиковые.

Старые деревянные окна имели щели, через которые заходил холодный воздух и влага. Когда теплый влажный воздух из комнаты встречался с холодным стеклом – образовывался конденсат, который замерзал в виде узоров.

Пластиковые окна герметичны – они не пропускают холод и влагу так, как раньше. Стеклопакеты имеют несколько слоев стекла и воздух (или газ) между ними, поэтому внутреннее стекло остается теплее.

Издание ABC объясняет, как образуются узоры на окнах. На поверхности окна всегда есть небольшое количество водяного пара или конденсата. Особенно это заметно зимой, когда внутри теплый воздух, а снаружи холодно.

Когда температура стекла падает ниже 0 градусов, вода на нем начинает замерзать.

Замерзание начинается с маленьких точек или "зародышей" кристаллов льда. Это могут быть микротрещины стекла, пыль, царапины или другие неровности на поверхности.

Льдинки растут в направлении, где есть наименьшее сопротивление или где больше влаги. Лед имеет свойство образовывать шестиугольные кристаллы, и они разветвляются, образуя филигранные узоры, напоминающие листья, веточки или цветы.

Каждый узор уникален, потому что его рост зависит от случайных условий: от пыли, от того, как вода распределяется, и от мелких перепадов температуры на стекле.

Как скандинавы утепляют свои дома, чтобы не мерзнуть?

В северных странах Европы давно поняли простую вещь: зимний комфорт зависит не от мощности отопления, а от того, насколько хорошо дом сохраняет тепло. В Норвегии, Швеции и Финляндии уже много лет строят дома по одной хитрости. Суть скандинавского подхода – не нагревать дом сильнее, а меньше терять тепло. Для этого они делают "дома-термосы", где тепло почти не выходит наружу, особенно через пол.