Оба варианта популярны, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, передает 24 Канал со ссылкой на BGA.

Что лучше – EcoFlow или LiFePO4 батареи с инвертором?

EcoFlow – это готовые портативные электростанции "все в одном". Внутри уже есть аккумулятор, инвертор и набор розеток и портов.

Такие устройства легко переносить, быстро заряжать и сразу использовать без монтажа.

LiFePO4 батареи с инвертором – это отдельная аккумуляторная батарея и отдельный инвертор. Вместе они формируют полноценную систему резервного или автономного питания, которую часто устанавливают в домах или в сочетании с солнечными панелями.

Преимущества EcoFlow

Мобильность и простота – ничего не нужно собирать или настраивать, просто подключил и пользуешься.

Очень быстрая зарядка – многие модели заряжаются до 70 – 80 процентов примерно за час.

Универсальность – есть розетки 220 В, USB, Type-C и другие выходы для различных устройств.

Недостатки:

Высокая цена – за удобство приходится платить.

Ограниченное расширение – емкость зависит от модели, и увеличить ее не всегда возможно.

Преимущества iFePO4 батареи с инвертором:

Долговечность – такие аккумуляторы выдерживают тысячи циклов и могут работать 10 лет и более.

Масштабируемость – при необходимости легко добавить еще батареи и увеличить запас энергии.

Более выгодная цена в перспективе – особенно для больших и постоянных систем.

Недостатки:

Сложный монтаж – нужны базовые технические знания или помощь специалиста.

Стационарность – это не вариант "взять с собой", система рассчитана на постоянное место установки.

Экофлоу и LiFePO4 батарея – незаменимые вещи в случае отключений света / Фото из открытых источников

Ключевые отличия устройств заключаются в том, что:

EcoFlow имеет заранее определенную емкость, которая зависит от конкретной модели, и увеличить ее обычно нельзя. Зато систему на базе LiFePO4 батарей легко расширять – достаточно добавить еще один аккумулятор. Поэтому LiFePO4 лучше подходит тем, кому со временем нужен больший запас электроэнергии.

EcoFlow заряжается быстрее, но LiFePO4 лучше подходит для работы с солнечными панелями.

EcoFlow удобнее в использовании, потому что все компоненты уже собраны в одном корпусе и готовы к работе. Система с LiFePO4 батарей требует отдельного подключения и настройки, зато дает больше возможностей настроить ее под собственные нужды.

EcoFlow – идеальный выбор для поездок, временного резервного питания или если важна простота и мобильность. LiFePO4 + инвертор – оптимальное решение для дома, длительных отключений света и тех, кто планирует расширять систему со временем.

Итак, если нужна готовая, компактная и быстрая в работе система – берите EcoFlow. Нужно надежное, долговечное и масштабируемое решение для дома – лучше выбрать LiFePO4 батареи с инвертором.

Можно ли оставлять экофлоу включенным в розетку во время отключения света?

Украинцы уже несколько лет живут с регулярными отключениями света, поэтому многие приобрели павербанки и зарядные станции EcoFlow. Это удобное решение, но пользоваться им нужно правильно и безопасно.

Главное правило – не подключать станцию к домашней розетке через кабель с двумя вилками. Это опасно и может повредить технику.

Также не стоит:

оставлять полностью разряженную станцию на морозе;

заряжать мощные модели через удлинитель – лучше включать напрямую в розетку;

пользоваться станцией, когда она в сумке;

подключать приборы, мощность которых превышает возможности станции;

оставлять станцию в розетке во время отключения света – после его появления возможен скачок напряжения.

Самые распространенные риски – перегрев, поражение током и повреждение аккумулятора. Чтобы этого избежать, проверяйте кабели, не используйте станцию во влажных условиях, обеспечьте хорошую вентиляцию и следуйте инструкциям производителя. Соблюдение этих простых советов поможет пользоваться EcoFlow безопасно и без проблем.