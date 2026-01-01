Профессиональные электрики назвали шесть ситуаций, когда удлинитель использовать нельзя, и объяснили, почему, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

В каких случаях надо отказаться от удлинителя?

Подключение больших приборов

Большие бытовые приборы требуют много электроэнергии. Электрик Тим Годницкий объясняет, что высокое потребление может перегрузить удлинитель, который не рассчитан на такой ток, что может привести к перегреву и даже пожару.

Если все-таки нужно временно подключить мощный прибор, используйте удлинитель с низким номером провода (толстый), который выдержит нагрузку.

На улице или во влажной среде

Стандартные удлинители не предназначены для использования на улице, особенно во влажных условиях. Влага, температура и солнце могут повредить изоляцию и привести к короткому замыканию или поражению током.

Под ковром или под мебелью

Во время использования удлинитель может нагреваться. Под ковром или мебелью тепло не отводится, изоляция может повредиться, что увеличивает риск пожара или поражения током.

Регулярно проверяйте удлинитель, если он становится горячим – выключите его / Фото NYT

Зарядка внешних скутеров и электротранспорта

Эти устройства потребляют много энергии, и удлинитель может не выдержать нагрузки, перегреться и даже повредить зарядное устройство.

Использование на большом расстоянии

Подключение нескольких удлинителей друг за другом повышает сопротивление, снижает напряжение и может перегрузить систему, создавая риск пожара. Лучше использовать один удлинитель нужной длины и толщины или установить отдельную розетку.

Как постоянное подключение

Удлинители предназначены только для временного использования. Если вы постоянно подключаете через них ежедневные приборы, это означает, что электропроводка в вашем доме устарела и нуждается в обновлении.

Издание Martha Stewart также отмечает, что удлинители часто портят вид интерьера, и может возникнуть соблазн спрятать их за гипсокартоном. Но это небезопасно. Они могут отсоединиться или быть повреждены гвоздями и шурупами, что создает риск пожара.

Какой прибор категорически нельзя подключать через удлинитель?

Удлинители подходят только для маломощных приборов, таких как смартфон или ноутбук, и не рассчитаны на бытовую технику с высоким потреблением энергии. Холодильники, хотя потребляют 300 – 800 Вт, постоянно включают и выключают компрессор, создавая пиковые нагрузки.

Удлинитель не выдерживает такого режима, что может снизить эффективность холодильника, увеличить счета за электроэнергию и даже вызвать пожар. Для безопасности всегда подключайте холодильник к отдельной розетке.