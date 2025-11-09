Подключение отдельных видов бытовой техники к удлинителю может привести к перегреву и даже вызвать пожар. Среди нее и холодильники, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet и CPG Click Oil and Gas.

Можно ли холодильники подключать к удлинителям?

Хотя холодильники потребляют относительно мало электроэнергии – примерно 300 – 800 ватт – их не рекомендуют подключать через удлинитель. Это связано с тем, что компрессоры холодильников постоянно включаются и выключаются, создавая пиковые нагрузки.

Обычный удлинитель не способен выдерживать такие повторяющиеся перегрузки.

Подключение холодильника к удлинителю может ухудшить его работу, снизить эффективность, увеличить потребление электроэнергии и даже создать опасность пожара, особенно если контакт ненадежный или кабель перегревается. Для безопасной и надежной работы холодильника всегда следует использовать отдельную розетку, рассчитанную на постоянную нагрузку.

Холодильники лучше не подключать к удлинителям / Фото Pexels

Какие еще приборы нельзя включать через удлинитель?

По словам эксперта, опасно включать в удлинители: аэрофритюрницу, микроволновую печь, обогреватели, тостеры и мини-печи, кондиционеры Не стоит использовать удлинители или розеточные блоки для бытовых приборов, особенно тех, что греют или работают непрерывно. Они рассчитаны только на электронику.