Підключення окремих видів побутової техніки до подовжувача може призвести до перегріву і навіть спричинити пожежу. Серед неї і холодильники, передає 24 Канал із посиланням на Cnet та CPG Click Oil and Gas.

Дивіться також Металеві ролети від осколків і багато розеток: українці у мережі дали поради для першого ремонту

Чи можна холодильники підключати до подовжувачів?

Хоча холодильники споживають відносно мало електроенергії – приблизно 300 – 800 ватт – їх не рекомендують підключати через подовжувач. Це пов'язано з тим, що компресори холодильників постійно вмикаються та вимикаються, створюючи пікові навантаження.

Звичайний подовжувач не здатен витримувати такі повторювані перевантаження.

Підключення холодильника до подовжувача може погіршити його роботу, знизити ефективність, збільшити споживання електроенергії та навіть створити небезпеку пожежі, особливо якщо контакт ненадійний або кабель перегрівається. Для безпечної та надійної роботи холодильника завжди слід використовувати окрему розетку, розраховану на постійне навантаження.

Холодильники краще не підключати до подовжувачів / Фото Pexels

Які ще прилади не можна вмикати через подовжувач?

За словами експерті, небезпечно вмикати у подовжувачі: аерофритюрницю, мікрохвильову піч, обігрівачі, тостери й мініпечі, кондиціонери.Не варто використовувати подовжувачі чи розеткові блоки для побутових приладів, особливо тих, що гріють або працюють безперервно. Вони розраховані лише на електроніку.