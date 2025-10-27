Електрик Пол Мартінес із компанії Electrified NYC назвав 7 приладів, які ніколи не варто підключати до подовжувача, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Які пристрої не можна підключати до подовжувача?

Так, не можна підключати до подовжувача:

аерофритюрницю . Вона споживає до 2000 Вт. Її завжди варто вмикати у стаціонарну розетку;

. Вона споживає до 2000 Вт. Її завжди варто вмикати у стаціонарну розетку; мікрохвильову піч – потребує окремого електричного кола через високе споживання;

– потребує окремого електричного кола через високе споживання; подовжувачі, підключені один до одного – це часто спричиняє пожежі;

– це часто спричиняє пожежі; обігрівачі – теж одна з найчастіших причин займання. Їм потрібна лише стаціонарна розетка;

– теж одна з найчастіших причин займання. Їм потрібна лише стаціонарна розетка; тостери й мініпечі споживають 1200–1400 Вт, через що можуть розплавити подовжувач;

й споживають 1200–1400 Вт, через що можуть розплавити подовжувач; холодильники працюють постійно, тому навіть незначне перевантаження може викликати несправність;

працюють постійно, тому навіть незначне перевантаження може викликати несправність; кондиціонери тягнуть багато енергії. Їх слід підключати безпосередньо до розетки, і бажано мати модель, розраховану під розмір вашого приміщення.

Важливо визначити, який розмір кондиціонера вам потрібен, виходячи з розміру приміщення, яке ви намагаєтеся охолодити / Фото Джеймс Мартін / CNET

Отже, ніколи не використовуйте подовжувачі чи розеткові блоки для побутових приладів, особливо тих, що гріють або працюють безперервно. Вони розраховані лише на електроніку (комп'ютери, телевізори тощо), а не на техніку з потужністю понад 1800 Вт.

Як пише Better homes and gardens, пошкоджені дроти чи подовжувачі теж становлять ризик – вони можуть спричинити пожежу, навіть якщо під'єднані пристрої не надто потужні.

В Україні почастішали аварійні відключення світла, тож передбачити, коли вимкнуть електрику, складно. Через це пральна машина може заблокуватись посеред прання. Що робити у такому випадку: