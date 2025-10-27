Електрик Пол Мартінес із компанії Electrified NYC назвав 7 приладів, які ніколи не варто підключати до подовжувача, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.
Які пристрої не можна підключати до подовжувача?
Так, не можна підключати до подовжувача:
- аерофритюрницю. Вона споживає до 2000 Вт. Її завжди варто вмикати у стаціонарну розетку;
- мікрохвильову піч – потребує окремого електричного кола через високе споживання;
- подовжувачі, підключені один до одного – це часто спричиняє пожежі;
- обігрівачі – теж одна з найчастіших причин займання. Їм потрібна лише стаціонарна розетка;
- тостери й мініпечі споживають 1200–1400 Вт, через що можуть розплавити подовжувач;
- холодильники працюють постійно, тому навіть незначне перевантаження може викликати несправність;
- кондиціонери тягнуть багато енергії. Їх слід підключати безпосередньо до розетки, і бажано мати модель, розраховану під розмір вашого приміщення.
Важливо визначити, який розмір кондиціонера вам потрібен, виходячи з розміру приміщення, яке ви намагаєтеся охолодити
Отже, ніколи не використовуйте подовжувачі чи розеткові блоки для побутових приладів, особливо тих, що гріють або працюють безперервно. Вони розраховані лише на електроніку (комп'ютери, телевізори тощо), а не на техніку з потужністю понад 1800 Вт.
Як пише Better homes and gardens, пошкоджені дроти чи подовжувачі теж становлять ризик – вони можуть спричинити пожежу, навіть якщо під'єднані пристрої не надто потужні.
Як відкрити пралку, яка заблокувалась під час вимикання світла?
В Україні почастішали аварійні відключення світла, тож передбачити, коли вимкнуть електрику, складно. Через це пральна машина може заблокуватись посеред прання. Що робити у такому випадку:
- дочекайтеся, поки з'явиться світло – дверцята зазвичай розблокуються автоматично або машина продовжить прання.
- якщо цього не сталося, від'єднайте пралку від розетки на 10 – 30 хвилин, щоб скинути систему. У більшості моделей є аварійний трос чи важіль для відкриття дверцят – він розташований біля фільтра насоса.
- не застосовуйте силу й переконайтеся, що в барабані немає води.
- якщо жоден спосіб не допомагає – зверніться до сервісного центру.