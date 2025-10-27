Электрик Пол Мартинес из компании Electrified NYC назвал 7 приборов, которые никогда не стоит подключать к удлинителю, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Какие устройства нельзя подключать к удлинителю?

Так, нельзя подключать к удлинителю:

аэрофритюрницу . Она потребляет до 2000 Вт. Ее всегда стоит включать в стационарную розетку;

. Она потребляет до 2000 Вт. Ее всегда стоит включать в стационарную розетку; микроволновую печь – требует отдельной электрической цепи из-за высокого потребления;

– требует отдельной электрической цепи из-за высокого потребления; удлинители, подключены друг к другу – это часто вызывает пожары;

– это часто вызывает пожары; обогреватели – тоже одна из самых частых причин возгорания. Им нужна только стационарная розетка;

– тоже одна из самых частых причин возгорания. Им нужна только стационарная розетка; тостеры й мини-печи потребляют 1200–1400 Вт, из-за чего могут расплавить удлинитель;

й потребляют 1200–1400 Вт, из-за чего могут расплавить удлинитель; холодильники работают постоянно, поэтому даже незначительная перегрузка может вызвать неисправность;

работают постоянно, поэтому даже незначительная перегрузка может вызвать неисправность; кондиционеры тянут много энергии. Их следует подключать непосредственно к розетке, и желательно иметь модель, рассчитанную под размер вашего помещения.

Важно определить, какой размер кондиционера вам нужен, исходя из размера помещения, которое вы пытаетесь охладить / Фото Джеймс Мартин / CNET

Итак, никогда не используйте удлинители или розеточные блоки для бытовых приборов, особенно тех, что греют или работают непрерывно. Они рассчитаны только на электронику (компьютеры, телевизоры и т.д.), а не на технику с мощностью более 1800 Вт.

Как пишет Better homes and gardens, поврежденные провода или удлинители тоже представляют риск – они могут вызвать пожар, даже если подключенные устройства не слишком мощные.

