Электрик Пол Мартинес из компании Electrified NYC назвал 7 приборов, которые никогда не стоит подключать к удлинителю, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.
Какие устройства нельзя подключать к удлинителю?
Так, нельзя подключать к удлинителю:
- аэрофритюрницу. Она потребляет до 2000 Вт. Ее всегда стоит включать в стационарную розетку;
- микроволновую печь – требует отдельной электрической цепи из-за высокого потребления;
- удлинители, подключены друг к другу – это часто вызывает пожары;
- обогреватели – тоже одна из самых частых причин возгорания. Им нужна только стационарная розетка;
- тостеры й мини-печи потребляют 1200–1400 Вт, из-за чего могут расплавить удлинитель;
- холодильники работают постоянно, поэтому даже незначительная перегрузка может вызвать неисправность;
- кондиционеры тянут много энергии. Их следует подключать непосредственно к розетке, и желательно иметь модель, рассчитанную под размер вашего помещения.
Важно определить, какой размер кондиционера вам нужен, исходя из размера помещения, которое вы пытаетесь охладить / Фото Джеймс Мартин / CNET
Итак, никогда не используйте удлинители или розеточные блоки для бытовых приборов, особенно тех, что греют или работают непрерывно. Они рассчитаны только на электронику (компьютеры, телевизоры и т.д.), а не на технику с мощностью более 1800 Вт.
Как пишет Better homes and gardens, поврежденные провода или удлинители тоже представляют риск – они могут вызвать пожар, даже если подключенные устройства не слишком мощные.
Как открыть стиралку, которая заблокировалась во время выключения света?
В Украине участились аварийные отключения света, поэтому предусмотреть, когда выключат электричество, сложно. Из-за этого стиральная машина может заблокироваться посреди стирки. Что делать в таком случае:
- дождитесь, пока появится свет – дверцы обычно разблокируются автоматически или машина продолжит стирку.
- если этого не произошло, отсоедините стиралку от розетки на 10 – 30 минут, чтобы сбросить систему. В большинстве моделей есть аварийный трос или рычаг для открытия дверцы – он расположен возле фильтра насоса.
- не применяйте силу и убедитесь, что в барабане нет воды.
- если ни один способ не помогает – обратитесь в сервисный центр.