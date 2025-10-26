Как предотвратить поломку техники в случае перебоев со светом, рассказали в "Розетке", передает 24 Канал.

Как правильно пользоваться техникой?

В "Розетке" советуют не включать одновременно мощные устройства, например, стиральную машину и электрический чайник или обогреватель.

Чтобы защитить технику от скачков напряжения во время блекаутов, следует использовать стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания (UPS) или зарядные станции.

Также полезны качественные фильтры и защитные розетки. При выборе генератора следует обращать внимание на инверторные модели, которые обеспечивают стабильное напряжение и безопасную работу чувствительной электроники.

Большие бытовые приборы лучше включить в часы, когда напряжение более стабильное.

Обратите внимание! Как пишет Southern Living, стирать и сушить одновременно не всегда безопасно. И стиралка, и сушилка потребляют много электроэнергии. Если они подключены к одной линии, это может привести к перегрузке, выбитые предохранители, перегрев проводки или даже пожар. В новых домах стиральная машина и сушилка обычно имеют отдельные цепи, но в старых – нет. Если оба шнура идут в двойную розетку, значит они делят один контур, и включать их вместе опасно. Также не стоит запускать стиральную машину во время душа или работы других водозатратных приборов – это снижает давление и может повлиять на работу техники.

Сушить и стирать одновременно может быть опасно / Фото Antonis Achilleos

Какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии?

Некоторые домашние приборы значительно повышают счета за свет: