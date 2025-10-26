Як запобігти поломці техніки у разі перебоїв зі світлом, розповіли у "Розетці", передає 24 Канал.

Як правильно користуватись технікою?

У "Розетці" радять не вмикати одночасно потужні пристрої, наприклад, пральну машину і електричний чайник або обігрівач.

Щоб захистити техніку від стрибків напруги під час блекаутів слід використовувати стабілізатори напруги, джерела безперебійного живлення (UPS) чи зарядні станції. Також корисні якісні фільтри та захисні розетки від перенапруги. При виборі генератора варто звертати увагу на інверторні моделі, які забезпечують стабільну напругу і безпечну роботу чутливої електроніки.

Великі побутові прилади краще увімкати у години, коли напруга більш стабільна.

Зверніть увагу! Як пише Southern Living, прати й сушити одночасно не завжди безпечно. І пралка, і сушарка споживають багато електроенергії. Якщо вони підключені до однієї лінії, це може спричинити перевантаження, вибиті запобіжники, перегрів проводки або навіть пожежу. У нових будинках пральна машина й сушарка зазвичай мають окремі кола, але в старих – ні. Якщо обидва шнури йдуть у подвійну розетку, значить вони ділять один контур, і вмикати їх разом небезпечно. Також не варто запускати пральну машину під час душу або роботи інших водозатратних приладів – це знижує тиск і може вплинути на роботу техніки.

Сушити і прати одночасно може бути небезпечно / Фото Antonis Achilleos

Які побутові прилади споживають найбільше електроенергії?

Деякі домашні прилади значно підвищують рахунки за світло: