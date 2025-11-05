26-річна Валерія Матрохіна, переможниця 12-ого сезону "МастерШеф", нещодавно отримала ключі від нової квартири. Дівчина попросила українців поділитися корисним досвідом з тим, хто тільки починає ремонт, передає 24 Канал.

Що українці радять тим, хто починає ремонт?

Клінічний психолог Анастасія Березюк порадила Валерії передусім поставити металеві ролети на вікна і на ніч їх закривати. За словами Анастасії, у разі обстрілів вікна залишаться цілими.

Чимало користувачів радять найняти дизайнера. "Квартири від толкового дизайнера завжди відрізняються, не тільки ремонтом, а ще й тим, що там все буде максимально функціонально", – зауважила рієлтор alenkara_rieltor.

Користувачка olchik_makos також закликає не економитити на сантехніці та електриці, гарно продумати розетки, не брати матову кухню та чорну сантехніку.

Тим часом Ірина Гутцало радить робити в 4 рази більше розеток, ніж плануєте. Тетяна Ващенко поділяє цю думку. Вона каже, що на кожній стіні з кожної сторони має бути щонайменше одна розетка.

Психолог Євген Себастьянський порекомендував, до закладеної на ремонт суми додати ще щонайменше 20 відсотків про запас. Деякі вважають, що потрібно помножити запланований бюджет на два.

Користувачка sheinside.sa радить перераховувати кошторис, дивитись чи відповідає закупівля матеріалів дизайну. "У мене дизайнер випадково вказала запас паркету не 10%, а 35% а прораб це вписав у вартість", – поділилася досвідом жінка.

Чимало людей наголошують на важливості ретельно перевіряти усі роботи під час ремонту і підібрати команду професіоналів. Прораб не менш важливий, ніж дизайнер.

З дизайнером інтер'єру ремонт перетворюється з хаосу вибору фарб і плитки на спокійну подорож до дому вашої мрії / Фото Pixabay

Цікаву пораду дала Юлія Кулак. Вона порадила Анастасії та її коханому з місяць пожити у порожній квартирі і поспостерігати за собою.

Зайшли, роззулися, скинули взуття вбік, одяг в інший бік... Там де стабільно купка взуття – побудували для нього шафку. Там де купа одягу – там най буде вішак. І так з усім – куди річ автоматом кинули – там най буде її місце,

– каже пані Юлія.

Як оновити інтер'єр без ремонту?

Не обов'язково робити ремонт, щоб освіжити житло. Дизайнери пропонують кілька недорогих способів змінити простір: