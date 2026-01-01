Професійні електрики назвали шість ситуацій, коли подовжувач використовувати не можна, та пояснили, чому, передає 24 Канал із посиланням на The Spruce.

Дивіться також Навіщо вішати лавровий лист на новорічну ялинку: стародавнє повір’я, яке досі працює

У яких випадках треба відмовитися від подовжувача?

Підключення великих приладів

Великі побутові прилади потребують багато електроенергії. Електрик Тім Годніцький пояснює, що високе споживання може перевантажити подовжувач, який не розрахований на такий струм, що може призвести до перегріву і навіть пожежі.

Якщо усе-таки потрібно тимчасово підключити потужний прилад, використовуйте подовжувач з низьким номером дроту (товстий), який витримає навантаження.

На вулиці або у вологому середовищі

Стандартні подовжувачі не призначені для використання на вулиці, особливо у вологих умовах. Волога, температура та сонце можуть пошкодити ізоляцію і призвести до короткого замикання або ураження струмом.

Під килимом або під меблями

Під час використання подовжувач може нагріватися. Під ковром чи меблями тепло не відводиться, ізоляція може пошкодитися, що збільшує ризик пожежі чи ураження струмом.

Регулярно перевіряйте подовжувач, якщо він стає гарячим – вимкніть його / Фото NYT

Зарядка зовнішніх скутерів та електротранспорту

Ці пристрої споживають багато енергії, і подовжувач може не витримати навантаження, перегрітися і навіть пошкодити зарядний пристрій.

Використання на великій відстані

Підключення кількох подовжувачів один за одним підвищує опір, знижує напругу та може перевантажити систему, створюючи ризик пожежі. Краще використати один подовжувач потрібної довжини та товщини або встановити окрему розетку.

Як постійне підключення

Подовжувачі призначені тільки для тимчасового використання. Якщо ви постійно підключаєте через них щоденні прилади, це означає, що електропроводка у вашому будинку застаріла і потребує оновлення.

Видання Martha Stewart також зазначає, що подовжувачі часто псують вигляд інтер'єру, і може виникнути спокуса сховати їх за гіпсокартоном. Але це небезпечно. Вони можуть від'єднатися або бути пошкоджені цвяхами й шурупами, що створює ризик пожежі.

Який прилад категорично не можна підключати через подовжувач?

Подовжувачі підходять лише для малопотужних приладів, як-от смартфон або ноутбук, і не розраховані на побутову техніку з високим споживанням енергії. Холодильники, хоча споживають 300 – 800 Вт, постійно вмикають і вимикають компресор, створюючи пікові навантаження.

Подовжувач не витримує такого режиму, що може знизити ефективність холодильника, збільшити рахунки за електроенергію і навіть спричинити пожежу. Для безпеки завжди підключайте холодильник до окремої розетки.