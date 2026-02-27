Как пишет Castle Home, говорится о мягком оливково-зеленом, или, точнее, трендовом оттенке шалфейно-зеленого, который последние месяцы доминирует в мировых интерьерах.

Смотрите также Это катастрофа: какие цвета в интерьере никогда нельзя сочетать

От скандинавских квартир до средиземноморских домов – этот цвет создает ощущение тепла, покоя и вневременной эстетики. В соцсетях дизайнеры и lifestyle-креаторы все чаще называют зеленый "новым нейтральным".

Почему этот оттенок стал таким популярным?

В отличие от классических белого, бежевого или серого, оливково-зеленый добавляет глубины и характера, оставаясь при этом сдержанным и легко сочетаясь с любым стилем декора. На протяжении веков зеленый ассоциировался с природой, балансом и спокойствием – качества, которые сегодня особенно ценятся в интерьере.

Шалфей и оливка, в отличие от насыщенных зеленых, звучат изысканно и ненавязчиво. Благодаря этому цвет одинаково хорошо смотрится как в современных минималистичных, так и в классических или сельских пространствах.

Пример оливково-зеленого в интерьере / Фото Pinterest

Как пишет Областной организационно-методический центр культуры и искусства, зеленый расположен в центре спектра и естественно успокаивает зрение. В интерьере он не доминирует, а создает визуальный баланс. Особенно гармонично оливково-зеленый сочетается с натуральными материалами – деревом, камнем, льном – и металлическими элементами вроде латуни или бронзы.

Еще одно преимущество оттенка – его многофункциональность. На стенах он добавляет тепла без перегрузки пространства, а в деталях – диванах, кухонных фасадах, шторах или декоративных предметах – создает продуманный, но сдержанный акцент. Такая гибкость делает его идеальным для обновления интерьера без радикальных изменений.

Надолго ли с нами этот цвет?

В отличие от быстротечных трендовых цветов, оливково-зеленый имеет вневременной характер. Он не привязан к сезону или стилю, поэтому является долгосрочной инвестицией в комфорт и гармонию дома. Даже если вы не готовы к масштабным изменениям, можно начать с небольших деталей – подушек, ваз, постельного белья или одного предмета мебели. Уверенность в его универсальности придет очень быстро.

Какой цвет способен испортить интерьер?

Ранее мы писали, что синий цвет на кухне может подавлять аппетит, поскольку ассоциируется с непригодностью пищи. Дизайнеры рекомендуют использовать теплые цвета, такие как оранжевый, желтый и красный, которые стимулируют аппетит и создают уют.