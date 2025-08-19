Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, обновляя кухню, есть большой риск потратить немало денег на элементы, которые на самом деле не будут иметь никаких преимуществ. Какие функции кухни стоит приоритезировать и во что вкладываться во время ремонта, рассказываем далее.

Также интересно Покупать или нет: ставить ли кондиционер в доме, или это напрасно потраченные деньги

Какие обновления кухни стоят вложений?

Столешницы из мыльного камня

Изготовленный из 50 – 70% талька, мыльный камень становится победителем среди других популярных видов натурального камня. Хоть он и не является самым бюджетным, этот материал прочный и выдерживает испытание временем.

Он плотнее мрамора и сланец, что делает его непористым, то есть этот камень не нужно герметизировать, чтобы он выглядел как новый.

Кроме того, мыльный камень не горит и не оставляет следов от ожогов, если на нем оставите горячее. Хотя он легко царапается, этот материал можно легко отшлифовать, чтобы скрыть неприглядные следы.

Обновление устаревшей кухонной техники

Устаревшая кухонная техника не добавляет жилью стоимости, поэтому стоит подумать о ее замене, особенно если она плохо работает или требует капитального ремонта.

Кухня – это сердце дома / Фото Freepik

Хотя, вероятно, придется инвестировать значительную сумму, если выбирать надежные бренды бытовой техники, это инвестиция на годы, что обычно окупается.

Удачно расположенные светильники

Если освещение в комнате ужасное, никакие другие обновления ее не спасут. Плохой свет вредит эстетической привлекательности кухни и делает ее устаревшей. Именно поэтому важно приобрести хорошие светильники для кухни и применить многоуровневый подход, добавляя рабочее, фоновое и акцентное освещение, чтобы превратить комнату в действительно красивое пространство.

К слову, не на все обновления стоит тратить деньги. Вот распространенные ошибки во время ремонта кухни, которых желательно избегать.