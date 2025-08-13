Но действительно ли это необходимая техника в современной жизни, или пустая трата денег? Ответ на этот вопрос пыталось найти издание Woman&Home, передает 24 Канал.

Стоит ли покупать кондиционер?

Большинство домов возведены без учета высоких температур, которые еще 50 лет назад считались аномальными. Сейчас же все больше хозяев ищут способы, как можно охладить комнаты и во что лучше инвестировать, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме.

Вместе с тем, мир продолжает развиваться и появляются новые технологии. К примеру, домовладельцам уже рекомендуют ставить специальную систему охлаждения, которая называется "сияющий потолок". Что же касается кондиционеров, то ответ на вопрос: "Стоит ли его устанавливать в 2025 году", кроется в том, сколько вы планируете потратить на технику.

Если один кондиционер может стоить около 15 тысяч гривен, то полноценная система для всего дома существенно ударит по бюджету. Поэтому, стоит учесть и то, насколько энергоэффективны такие расходы.

При выборе кондиционера также следует учитывать площадь помещения и тип кондиционера. В общем существует несколько типов кондиционеров:

– самый популярный вариант кондиционеров, которые имеют один внутренний блок и один внешний. Такие кондиционеры работают тихо, а большинство пользователей выбирают их из-за выгодного соотношения цены и качества. Мультисплит-система – кондиционер имеет один внешний блок и несколько внутренних, что позволяет охлаждать или обогревать несколько комнат одновременно. Мультисплит кондиционеры энергоэффективные, хотя и стоят дороже.

– кондиционер имеет один внешний блок и несколько внутренних, что позволяет охлаждать или обогревать несколько комнат одновременно. Мультисплит кондиционеры энергоэффективные, хотя и стоят дороже. Портативные кондиционеры - достойная альтернатива – достойная альтернатива для арендованного жилья, ведь такая система стоит дешевле. Однако портативные кондиционеры шумные, не энергоэффективные, а также требуют специального отвода воздуха, поэтому "портативность" лишь условна.

– достойная альтернатива для арендованного жилья, ведь такая система стоит дешевле. Однако портативные кондиционеры шумные, не энергоэффективные, а также требуют специального отвода воздуха, поэтому "портативность" лишь условна. Канальные системы, хотя до сих пор редкость в Великобритании, достойны упоминания для новостроек или капитального ремонта", – объясняет Стивен. "Эти централизованные системы распределяют воздух по всему дому через скрытые воздуховоды, обеспечивая бесперебойный комфорт, но они стоят значительно дороже и требуют тщательного планирования".

Поэтому, кондиционер – это не роскошь, а техника, которая обеспечивает комфортную жизнь в жаркие дни. Кроме того, немало современных моделей также могут не только охлаждать, но и обогревать помещение. Это делает кондиционеры незаменимыми помощниками.