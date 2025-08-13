Але чи дійсно це необхідна техніка в сучасному житті, чи даремна трата грошей? Відповідь на це питання намагалося знайти видання Woman&Home, передає 24 Канал.

Цікаво Неочікувана загроза: чи може кондиціонер викликати хвороби і як це зупинити

Чи варто купувати кондиціонер?

Більшість будинків зведені без урахування високих температур, які ще 50 років тому вважалися аномальними. Нині ж все більше господарів шукають способи, як можна охолодити кімнати та у що краще інвестувати, щоб підтримувати комфортний мікроклімат у домі.

Разом з тим, світ продовжує розвиватися і з'являються нові технології. До прикладу, домовласникам вже рекомендують ставити спеціальну систему охолодження, яка називається "сяюча стеля". Що ж стосується кондиціонерів, то відповідь на питання: "Чи варто його встановлювати у 2025 році", криється у тому, скільки ви плануєте витратити на техніку.

Якщо один кондиціонер може коштувати близько 15 тисячі гривень, то повноцінна система для всього будинку суттєво вдарить по бюджету. Відтак, варто врахувати й те, наскільки енергоефективні такі витрати.

Під час вибору кондиціонера також слід враховувати площу приміщення та тип кондиціонера. Загалом існує кілька типів кондиціонерів:

Спліт-система – найпопулярніший варіант кондиціонерів, які мають один внутрішній блок та один зовнішній. Такі кондиціонери працюють тихо, а більшість користувачів обирають їх через вигідне співвідношення ціни та якості.

– найпопулярніший варіант кондиціонерів, які мають один внутрішній блок та один зовнішній. Такі кондиціонери працюють тихо, а більшість користувачів обирають їх через вигідне співвідношення ціни та якості. Мультиспліт-система – кондиціонер має один зовнішній блок та кілька внутрішніх, що дозволяє охолоджувати чи обігрівати кілька кімнат одночасно. Мультиспліт кондиціонери енергоефективні, хоча й коштують дорожче.

– кондиціонер має один зовнішній блок та кілька внутрішніх, що дозволяє охолоджувати чи обігрівати кілька кімнат одночасно. Мультиспліт кондиціонери енергоефективні, хоча й коштують дорожче. Портативні кондиціонери – гідна альтернатива для орендованого житла, адже така система коштує дешевше. Однак портативні кондиціонери шумні, не енергоефективні, а також потребують спеціального відведення повітря, тому "портативність" лише умовна.

– гідна альтернатива для орендованого житла, адже така система коштує дешевше. Однак портативні кондиціонери шумні, не енергоефективні, а також потребують спеціального відведення повітря, тому "портативність" лише умовна. Канальні системи, хоча й досі рідкість у Великій Британії, варті згадки для новобудов або капітального ремонту», – пояснює Стівен. «Ці централізовані системи розподіляють повітря по всьому будинку через приховані повітроводи, забезпечуючи безперебійний комфорт, але вони коштують значно дорожче та вимагають ретельного планування».

Відтак, кондиціонер – це не розкіш, а техніка, яка забезпечує комфортне життя у спекотні дні. Крім того, чимало сучасних моделей також можуть не лише охолоджувати, а й обігрівати приміщення. Це робить кондиціонери незамінними помічниками.