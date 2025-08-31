Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые элементы и отделка справляются с этим гораздо хуже, чем другие. Варианты дизайна, которые могут сделать кухню гораздо грязнее, рассказываем дальше.

К теме Недооцененное место: разумные способы использования пространства над кухонными шкафами

Что делает кухню более грязной?

Матовые и однотонные полы

Матовые и однотонные полы на кухне – это ошибка. На них видно каждую каплю воды, а после мытья пола приходится вытирать весь его полотенцем, чтобы избежать разводов.

Темные полы

Темные полы также никогда не выглядят чистыми. Пыль и шерсть домашних животных на них выделяется уже через несколько минут после очистки.

Изысканные двери шкафов

Шкафы с множеством деталей и сложной отделкой – это дополнительное время на уборку. Резьба и мелкие детали собирают брызги и пыль так, как этого никогда не делают плоские фасады.

Белая затирка между плиткой

Белая затирка между плиткой быстро обесцвечивается, и ее трудно сохранить свежей. Блестящие или нейтральные цвета, такие как алебастр или теплый серый, – это более разумный выбор.

Не все стильные дизайнерские решения являются практичными / Фото Freepik

Глянцевые черные столешницы

Глянцевые черные столешницы следует избегать любой ценой. Каждое пятно воды, крошка или отпечаток пальца мгновенно появляются на них, а это значит, что протирать их придется постоянно.

Приборы из нержавеющей стали

Приборы из нержавеющей стали могут быть такими же проблемными, как и полированные черные столешницы, разве что они не имеют покрытия, устойчивого к отпечаткам пальцев.

Фартук из мелкой плитки

Такая плитка выглядит просто фантастически, когда ее только смонтировали, но не после нескольких приготовлений пищи. Фартук ежедневно забрызгивается и покрывается пятнами, а убирать множество мелкой плитки и затирку между ней – это не самая легкая задача.

Полностью белая кухня

Белая кухня может вызвать мысли о чистоте, но реальность быстро их меняет. Если активно использовать свое пространство по назначению, уже через несколько месяцев она покроется пятнами, что никогда не выводятся.

К слову, вместо этих дизайнерских решений лучше выбрать 3 самые желанные функции кухни, которые повышают стоимость дома.