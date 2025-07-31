Лето – время солнца, отдыха на природе, барбекю и вечерних прогулок. Но одновременно это и сезон комаров, которые портят настроение, сон и кожу.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, когда спреи кажутся слишком химическими, а свечи исчезают вместе с ветерком, на помощь может прийти довольно необычный, но простой лайфхак. Как им воспользоваться, рассказываем далее.

К теме 5 растений, которые отпугивают змей от двора

Как отпугнуть комаров с помощью туалетной бумаги

Для этого простого самодельного репеллента понадобится: рулон туалетной бумаги, мятная зубная паста (желательно с перечной мятой или эвкалиптом), стеклянная бутылка, источник огня (зажигалка или спички).

Оторвите несколько слоев туалетной бумаги и скрутите в толстый канат. Щедро смажьте его мятной зубной пастой.

Далее вставьте канат в бутылку так, чтобы половина оставалась снаружи. Подожгите внешний край и дайте ему немного погореть.

Задуйте пламя – бумага должна тлеть и дымить, распространяя мятный запах.

Мята, особенно перечная и эвкалиптовая, имеет свойство отпугивать комаров. Дым с мятным ароматом создает для них неприятную среду, заставляя комаров убегать.

Кстати, в отличие от комаров, другие насекомые не всегда являются вредными.