Проблему с кротами на огороде можно решить с помощью простого трюка с 2 банками

Кроты – мелкие подземные животные, которые роют ходы и оставляют "вулканчики" земли на газоне. Они едят насекомых, а не растения, но их туннели повреждают корни и поднимают почву.

Если кроты роют ходы на огороде и портят газон, можно изготовить экологичный и простой отпугиватель. Об этом пишут "Добрые новости".

Смотрите также Садоводы бьют тревогу: какие деревья никогда нельзя сажать возле дома

Как сделать эффективный отпугиватель кротов?

Для того, чтобы изготовить отпугиватель нужны: 2 алюминиевые банки, длинный провод, гайка, шайба, изолента, труба для установки в землю, маркер, ножницы или нож, наждачка.

Просверлите отверстие в центре дна каждой банки.

На верхней части банок под ободком нарисуйте линии для разреза.

В одной банке отступите примерно 3 сантиметра от дна и проведите дополнительную линию.

Отрежьте верхние части банок по намеченным линиям и зачистите острые края.

Разрежьте полученные лепестки банок пополам.

Аккуратно отогните их наружу, придавая небольшую кривизну, чтобы конструкция напоминала цветок.

Вставьте одну банку в другую.

Через просверленные отверстия проденьте длинную проволоку.

Закрепите проволоку гайкой и шайбой, а конец обмотайте изолентой.

С обратной стороны согните провод под углом 90 градусов.

Вбейте трубу в землю.

Установите на нее конструкцию.

При любом ветре банки начнут вращаться, создавая блики и вибрации.

Блики на солнце и небольшие колебания через трубу отпугивают кротов. Также конструкция помогает избежать появления нежелательных птиц. Она экологическая, без химии и ловушек, и не требует больших затрат.

Лучше всего бороться с кротами весной и осенью / Фото из открытых источников

Как избавиться от кротов на огороде и не допустить их возвращения?

Лучшее время для борьбы с кротами – весна и осень, когда почва мягкая и животные активны. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Уменьшите пищу для кротов

Кроты приходят туда, где много насекомых и личинок в почве, особенно белого жука (личинки жука-щелкуна). Чтобы сделать газон менее привлекательным для кротов:

Проверьте почву на личинки: выкопайте небольшой кусок земли и посмотрите, есть ли личинки.

Используйте препараты для борьбы с личинками, которые не вредят растениям и домашним животным.

Уменьшив корм для кротов, вы сделаете ваш газон менее привлекательным и уменьшите их активность.

Живые ловушки

Живые ловушки позволяют выловить крота без его убийства.

Найдите активный туннель: придавите часть земли на поднятой гряде, а на следующий день проверьте – если почва поднялась снова, туннель активен.

Установите ловушку правильно: придерживайтесь инструкций производителя, чтобы крот не травмировался.

Проверяйте ловушку ежедневно, чтобы животное не оставалось без еды или воды.

Выпустите крота в другом месте.

Репелленты

Репелленты помогают отпугивать кротов без вреда для почвы и растений. Касторовое масло – самая популярная основа. Разводится в воде и поливается на места активных туннелей. Запах и вкус касторки отпугивают кротов, заставляя искать другое место для рытья.

Как предотвратить возвращение кротов:

уменьшайте пищу: контролируйте вредителей в почве;

сажайте растения, которые кроты не любят (ноготки, нарциссы, чеснок);

улучшайте дренаж: сухая почва менее привлекательна для кротов.

Как прогнать мышей из дома на всю зиму?