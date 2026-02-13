Проблему с кротами на огороде можно решить с помощью простого трюка с 2 банками
- Для изготовления отпугивателя кротов нужны 2 алюминиевые банки, длинный провод, гайка, шайба, изолента, изолента труба, маркер, ножницы или нож, наждачка.
- Этот отпугиватель является экологичным и не требует больших затрат.
Кроты – мелкие подземные животные, которые роют ходы и оставляют "вулканчики" земли на газоне. Они едят насекомых, а не растения, но их туннели повреждают корни и поднимают почву.
Если кроты роют ходы на огороде и портят газон, можно изготовить экологичный и простой отпугиватель. Об этом пишут "Добрые новости".
Как сделать эффективный отпугиватель кротов?
Для того, чтобы изготовить отпугиватель нужны: 2 алюминиевые банки, длинный провод, гайка, шайба, изолента, труба для установки в землю, маркер, ножницы или нож, наждачка.
- Просверлите отверстие в центре дна каждой банки.
- На верхней части банок под ободком нарисуйте линии для разреза.
- В одной банке отступите примерно 3 сантиметра от дна и проведите дополнительную линию.
- Отрежьте верхние части банок по намеченным линиям и зачистите острые края.
- Разрежьте полученные лепестки банок пополам.
- Аккуратно отогните их наружу, придавая небольшую кривизну, чтобы конструкция напоминала цветок.
- Вставьте одну банку в другую.
- Через просверленные отверстия проденьте длинную проволоку.
- Закрепите проволоку гайкой и шайбой, а конец обмотайте изолентой.
- С обратной стороны согните провод под углом 90 градусов.
- Вбейте трубу в землю.
- Установите на нее конструкцию.
- При любом ветре банки начнут вращаться, создавая блики и вибрации.
Блики на солнце и небольшие колебания через трубу отпугивают кротов. Также конструкция помогает избежать появления нежелательных птиц. Она экологическая, без химии и ловушек, и не требует больших затрат.
Лучше всего бороться с кротами весной и осенью / Фото из открытых источников
Как избавиться от кротов на огороде и не допустить их возвращения?
Лучшее время для борьбы с кротами – весна и осень, когда почва мягкая и животные активны. Об этом пишет Better Homes and gardens.
Уменьшите пищу для кротов
Кроты приходят туда, где много насекомых и личинок в почве, особенно белого жука (личинки жука-щелкуна). Чтобы сделать газон менее привлекательным для кротов:
- Проверьте почву на личинки: выкопайте небольшой кусок земли и посмотрите, есть ли личинки.
- Используйте препараты для борьбы с личинками, которые не вредят растениям и домашним животным.
Уменьшив корм для кротов, вы сделаете ваш газон менее привлекательным и уменьшите их активность.
Живые ловушки
- Живые ловушки позволяют выловить крота без его убийства.
- Найдите активный туннель: придавите часть земли на поднятой гряде, а на следующий день проверьте – если почва поднялась снова, туннель активен.
- Установите ловушку правильно: придерживайтесь инструкций производителя, чтобы крот не травмировался.
- Проверяйте ловушку ежедневно, чтобы животное не оставалось без еды или воды.
- Выпустите крота в другом месте.
Репелленты
Репелленты помогают отпугивать кротов без вреда для почвы и растений. Касторовое масло – самая популярная основа. Разводится в воде и поливается на места активных туннелей. Запах и вкус касторки отпугивают кротов, заставляя искать другое место для рытья.
Как предотвратить возвращение кротов:
- уменьшайте пищу: контролируйте вредителей в почве;
- сажайте растения, которые кроты не любят (ноготки, нарциссы, чеснок);
- улучшайте дренаж: сухая почва менее привлекательна для кротов.
Как прогнать мышей из дома на всю зиму?
- Чеснок отпугивает мышей благодаря сильному аромату, который содержит аллицин.
- Чтобы сделать натуральный отпугиватель, воткните зубочистки в головку чеснока, смочите его корицей и водой, и разместите в местах, где появляются мыши.