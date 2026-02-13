Укр Рус
13 февраля, 13:25
3

Проблему с кротами на огороде можно решить с помощью простого трюка с 2 банками

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Для изготовления отпугивателя кротов нужны 2 алюминиевые банки, длинный провод, гайка, шайба, изолента, изолента труба, маркер, ножницы или нож, наждачка.
  • Этот отпугиватель является экологичным и не требует больших затрат.

Кроты – мелкие подземные животные, которые роют ходы и оставляют "вулканчики" земли на газоне. Они едят насекомых, а не растения, но их туннели повреждают корни и поднимают почву.

Если кроты роют ходы на огороде и портят газон, можно изготовить экологичный и простой отпугиватель. Об этом пишут "Добрые новости".

Как сделать эффективный отпугиватель кротов?

Для того, чтобы изготовить отпугиватель нужны: 2 алюминиевые банки, длинный провод, гайка, шайба, изолента, труба для установки в землю, маркер, ножницы или нож, наждачка.

  • Просверлите отверстие в центре дна каждой банки.
  • На верхней части банок под ободком нарисуйте линии для разреза.
  • В одной банке отступите примерно 3 сантиметра от дна и проведите дополнительную линию.
  • Отрежьте верхние части банок по намеченным линиям и зачистите острые края.
  • Разрежьте полученные лепестки банок пополам.
  • Аккуратно отогните их наружу, придавая небольшую кривизну, чтобы конструкция напоминала цветок.
  • Вставьте одну банку в другую.
  • Через просверленные отверстия проденьте длинную проволоку.
  • Закрепите проволоку гайкой и шайбой, а конец обмотайте изолентой.
  • С обратной стороны согните провод под углом 90 градусов.
  • Вбейте трубу в землю.
  • Установите на нее конструкцию.
  • При любом ветре банки начнут вращаться, создавая блики и вибрации.

Блики на солнце и небольшие колебания через трубу отпугивают кротов. Также конструкция помогает избежать появления нежелательных птиц. Она экологическая, без химии и ловушек, и не требует больших затрат.

Лучше всего бороться с кротами весной и осенью / Фото из открытых источников

Как избавиться от кротов на огороде и не допустить их возвращения?

Лучшее время для борьбы с кротами – весна и осень, когда почва мягкая и животные активны. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Уменьшите пищу для кротов

Кроты приходят туда, где много насекомых и личинок в почве, особенно белого жука (личинки жука-щелкуна). Чтобы сделать газон менее привлекательным для кротов:

  • Проверьте почву на личинки: выкопайте небольшой кусок земли и посмотрите, есть ли личинки.
  • Используйте препараты для борьбы с личинками, которые не вредят растениям и домашним животным.

Уменьшив корм для кротов, вы сделаете ваш газон менее привлекательным и уменьшите их активность.

Живые ловушки

  • Живые ловушки позволяют выловить крота без его убийства.
  • Найдите активный туннель: придавите часть земли на поднятой гряде, а на следующий день проверьте – если почва поднялась снова, туннель активен.
  • Установите ловушку правильно: придерживайтесь инструкций производителя, чтобы крот не травмировался.
  • Проверяйте ловушку ежедневно, чтобы животное не оставалось без еды или воды.
  • Выпустите крота в другом месте.

Репелленты

Репелленты помогают отпугивать кротов без вреда для почвы и растений. Касторовое масло – самая популярная основа. Разводится в воде и поливается на места активных туннелей. Запах и вкус касторки отпугивают кротов, заставляя искать другое место для рытья.

Как предотвратить возвращение кротов:

  • уменьшайте пищу: контролируйте вредителей в почве;
  • сажайте растения, которые кроты не любят (ноготки, нарциссы, чеснок);
  • улучшайте дренаж: сухая почва менее привлекательна для кротов.

Как прогнать мышей из дома на всю зиму?

  • Чеснок отпугивает мышей благодаря сильному аромату, который содержит аллицин.
  • Чтобы сделать натуральный отпугиватель, воткните зубочистки в головку чеснока, смочите его корицей и водой, и разместите в местах, где появляются мыши.