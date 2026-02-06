Арборист Крис Роддик и садовник Мэтт Маттус назвали шесть деревьев, которых лучше избегать, если вы не хотите получить "зеленый хаос" во дворе. Об этом сообщают в блоге Marthastewart.

Говорится об инвазивных деревьях способных вытеснять другие растения, разрушать местную экосистему и быстро распространяться за пределы сада.

Какие растения лучше не сажать в саду?

Китайская бирючина

Это растение часто продают как декоративное для ландшафтного дизайна, однако оно легко выходит из-под контроля. Бирючина быстро распространяется в естественные леса, а ее семена переносят ветер и птицы. В результате дерево может захватывать большие территории и вытеснять местные виды.

Небесное дерево (айлант)

Садовод Мэтт Маттус называет его одним из самых агрессивных инвазивных деревьев. Одно растение способно производить до 300 тысяч семян, а также активно разрастается через корни и побеги. Избавиться от айланта после укоренения чрезвычайно сложно.



Небесное дерево / Фото Unsplash

Груша Брэдфорда

На первый взгляд это дерево кажется идеальным – весной оно обильно покрывается белыми цветами. Однако эксперты отмечают: груша Брэдфорда вытесняет другие растения и быстро нарушает естественный баланс вокруг. В последние годы ее даже внесли в списки инвазивных видов.

Норвежский клен

Это популярное городское дерево, которое часто высаживают в парках и вдоль дорог. Но оно является "сорным деревом". Клен активно самосеется, создает густую тень и имеет неглубокую корневую систему, из-за чего травы и другие растения рядом начинают погибать.



Норвежский клен / Фото Unsplash

Русская олива

Ее часто используют как декоративное дерево, однако оно легко распространяется через плоды, которые могут попадать в водоемы. Эксперт отмечает: во многих регионах русская олива уже запрещена, хотя некоторые питомники все еще продают ее.

Черная акация

В естественной среде акация может быть полезной – она дает ароматные цветы и улучшает почву благодаря фиксации азота. Но на частном участке ее быстрый рост, колючие стебли и способность распространяться делают дерево трудноконтролируемым.

Почему это важно?

Как отмечает Ukrainian Journal of Ecology, инвазивные деревья не только портят вид сада, но и могут: вытеснять местные растения усложнять уход за участком повреждать экосистему быстро разрастаться за пределы двора Поэтому перед посадкой дерева стоит проверить, не принадлежит ли оно к опасным инвазивным видам в вашем регионе.

