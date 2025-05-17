Что делать, если одежда пахнет костром: как избавиться от аромата дыма

Запах дыма может надолго задержаться на одежде – будь то от костра, сигарет или после пожара в доме. Если его не вывести вовремя, аромат буквально въедается в ткань, и вернуть вещам свежесть становится все труднее.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, эксперты по стирке уверяют: избавиться от запаха дыма возможно. Важно лишь правильно подойти к делу. Что стоит делать, рассказываем далее.

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Почему дым такой устойчивый

Дым – это не просто запах. Он содержит частицы сажи, химикаты и канцерогены. Поэтому маскировать запах с помощью ароматизаторов – неэффективно. Его нужно удалять полностью.

Начните с анализа

Перед тем как стирать вещи, обязательно проверьте этикетку. Если одежду разрешено стирать, можно действовать самостоятельно. Если же на ней указано "только химчистка" – лучше обратитесь к профессионалам.

Стоит также учесть тип дыма. Например, дым от пожара может содержать больше токсичных веществ, чем табачный, а значит – нуждаться в более тщательной обработке.

Как вывести запах дыма с одежды: пошаговая инструкция

Шаг 1. Промойте одежду водой.

Начните с внешнего полоскания вещей водой из шланга, чтобы смыть частички сажи и пыли. Можно также слегка потереть ткань щеткой с моющим средством.

Шаг 2. Замочите в моющем растворе.

Замочите одежду в воде с небольшим количеством стирального порошка. Это поможет растворить остатки дыма, что въелись в ткань.

Шаг 3. Стирка при высокой температуре.

Стирайте одежду на максимальной температуре, разрешенной для этой ткани. Детали – на этикетке производителя.

Стирка поможет очистить одежду / Фото Freepik

Шаг 4. Сушка на воздухе.

После стирки повесьте одежду сушиться на улице. Свежий воздух и солнце помогут окончательно нейтрализовать запах.

Шаг 5. Повторите при необходимости.

Иногда одной стирки недостаточно. Если запах сохраняется, повторите процедуру еще раз. Убедитесь, что вы используете средство, которое действительно работает с дымом и сажей.

Дополнительные методы

Если предыдущий способ не сработал, можно использовать дополнительные методы.

К примеру, добавьте полстакана соды в стиральную машину или используйте ее во время замачивания – это поможет нейтрализовать запах.

Также добавьте небольшое количество уксуса в отделение для ополаскивателя – он также нейтрализует запахи.

В то же время, если ваш дом пропитался дымом, обязательно проветрите помещение, постирайте текстиль (шторы, пледы), почистите все поверхности – даже лампочки, которые могут сохранять запах дыма, чтобы он не переходил на одежду.

Когда обращаться к профессионалам

Если вы уже несколько раз стирали одежду, но запах не исчезает, стоит обратиться в химчистку. Особенно это касается дорогих или деликатных вещей. Специалисты смогут оценить состояние ткани и подобрать подходящую обработку.

Не спешите выбрасывать любимую вещь – запах дыма хоть и стойкий, но в большинстве случаев его можно преодолеть.

К слову, чтобы эффективно постирать вещи, важно также, чтобы стиральная машинка была чистой и сама не имела неприятного запаха.