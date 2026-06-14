Жирные пятна исчезнут с одежды благодаря одному неожиданному ингредиенту – и это не пищевая сода

Жирные пятна бывает сложно вывести с одежды. Но для этого не обязательно использовать магазинные средства.

Для тех, кто предпочитает натуральные методы, эксперт по уборке Джорджия, известная в TikTok как Clean with Georgia, поделилась своим секретом — и это не сода и не уксус. Об этом пишет Express.

Смотрите также Набирает обороты новый тренд: как легко навести порядок в кухонных ящиках

Как избавиться от жирных пятен с помощью мела?

Джорджия посоветовала использовать обычный мел для удаления жирных пятен.

Лучше всего метод работает на свежих пятнах. Как только жир попал на одежду, нужно сначала промокнуть лишнее масло салфеткой, но не тереть, чтобы не втереть пятно глубже в ткань.

Затем следует обработать пятно мелом или засыпать его меловым порошком и оставить на несколько минут.

Мел помогает, так как впитывает масло и жир из ткани.

В Bosch советуют повторно наносить мел, если он начинает сбиваться в комочки. Это означает, что в ткани еще остался жир. Процедуру следует повторять, пока мел не перестанет слипаться. После этого остатки мела нужно стряхнуть, а вещь постирать в стиральной машине на обычном режиме.

Для жирных пятен можно использовать как обычный мел, так и меловой порошок / Фото из открытых источников

Ранее мы писали о том, как избавиться от известкового налета на кранах. Известковый налет не только портит вид ванной, но и может повредить сантехнику и уменьшить напор воды.

Причина – жесткая вода, после которой остаются отложения кальция и магния. Избавиться от налета поможет обычный лимон. Нужно смочить тряпку лимонным соком, обернуть ею кран и оставить примерно на час. Затем протереть поверхность – и кран снова будет блестеть. Если налет сильный, можно надеть половинку лимона прямо на кран и оставить на несколько часов или на ночь. После этого смыть водой и вытереть насухо.