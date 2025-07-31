Существует много способов использования кофейной гущи в саду, и одно из распространенных утверждений – кофейная гуща меняет цвет гортензий. Действительно, на цвет цветов влияет уровень pH почвы, но насколько действенный метод с кофе?

Ответ на этот вопрос дала эксперт по садоводству Люси Брэдли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Влияет ли кофейная гуща на цвет гортензий?

Гортензии хорошо растут в кислой почве, и кофейная гуща – идеальное удобрение для этих цветов. Так, если выращивать гортензию в почвах с pH менее 6, она будет цвести голубыми цветами. Тогда как в почвах с pH выше 7 – цветы, вероятно, будут розового цвета. Также на цвет гортензий влияет и весенняя обрезка цветов.

Однако кофейная гуща не настолько эффективна для изменения цвета. Действительно, она повышает кислотность почвы, но влияние на цвет гортензий – минимальное.

Чтобы заметно изменить цвет цветов, садоводам обычно нужно более целенаправленно регулировать pH почвы, используя подкислители, такие как сульфат алюминия или садовую серу, и даже тогда результаты зависят от состава почвы и вида гортензии,

– отметила эксперт по садоводству.

Поэтому, самой кофейной гущи может быть недостаточно, чтобы изменить цвет гортензии. Чтобы она имела существенное влияние на изменение цвета, то ее нужно добавлять в почву уже с начала осени, ведь процесс очень медленный. В общем, кофейную гущу следует добавлять в почву один раз осенью, один раз зимой и еще раз – в начале весны.

Со временем и постоянным регулированием кислотности кофейная гуща действительно может повлиять на цвет гортензий. Впрочем, есть более действенные и эффективные методы, чтобы влиять на оттенки цветов.

К слову, ранее эксперты назвали 5 мест, где не следует сажать гортензии. Несоблюдение условий для выращивания цветов может привести к плохому росту, повреждения растения и задержки цветения.