Обрезать или обломать: как лучше подготовить деревья к зиме

Осень – время навести порядок в саду, но с деревьями спешить не стоит. Многие садоводы пытаются перед зимой срезать все лишнее или обламывать молодые побеги, однако такая подготовка может принести больше вреда, чем пользы.

Когда действительно нужно обрезать дерево осенью и какие ветки лучше оставить до конца зимы – расскажут специалисты University of Minnesota Extension.

Стоит ли обрезать деревья осенью?

Для большинства лиственных деревьев основную обрезку лучше проводить в конце зимы или в начале весны, когда растение находится в состоянии покоя. Осенняя обрезка может оставить свежие раны, которые зимой подсыхают и могут повредиться морозом.

Зато осенью можно удалить сухие, сломанные и явно больные ветки, а также те, что трутся друг о друг. Это помогает снизить риск распространения болезней и обломки веток зимой.

А что делать с молодыми побегами?

Обламывать ветки и побеги руками не стоит. Неровный надлом повреждает ткани дерева и может создать дополнительное место для проникновения инфекций. Если побег нужно удалить, лучше использовать острый и чистый инструмент и сделать правильный срез.

При удалении ветки ее не следует срезать вровень со стволом: срез делают у основания ветки, оставляя нетронутой так называемую воротничковую зону.



Как лучше подготовить деревья к зиме / Фото Unsplash

Какие ветки убрать перед зимой?

Перед наступлением холодов стоит внимательно осмотреть крону. Удаляют:

сухие и отмершие ветки;

сломанные после ветра или урожая;

явно больные части;

ветви, которые перекрещиваются и постоянно трутся друг о друга;

опасные слабые побеги, которые могут сломаться под тяжестью снега.

При этом не нужно радикально прореживать крону только ради зимовки. Чрезмерная обрезка может стимулировать нежелательный рост побегов и ослабить дерево.

Не менее важно убрать из-под деревьев опавшие и оставшиеся на ветвях плоды, а также растительные остатки с признаками болезней. Это помогает уменьшить количество вредителей и инфекций, которые могут пережить зиму.