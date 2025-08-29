Когда хромированные изделия чистые, они сияют, как зеркало. Однако так бывает не всегда. Хром удивительно деликатный, поэтому чтобы оставаться блестящим, ему нужен специальный уход.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, поскольку это просто тонкий слой покрытия поверх другого металла, хром подвержен царапинам, потускнение и пятен от воды, если его не чистить осторожно. Как это стоит делать, рассказываем дальше.

Что нужно знать перед началом?

Хром – это блестящее декоративное металлическое покрытие, которое часто можно увидеть на кранах, душевых лейках и арматуре. Он выглядит красиво, когда его полируют, но он также деликатный.

Поскольку это просто тонкий слой покрытия, он может легко поцарапаться или потерять свой блеск, если за ним должным образом не ухаживать. Поэтому так важно использовать бережные методы очистки.

Чего следует избегать во время чистки хрома? Во время чистки хрома дома следует избегать любых абразивных материалов, таких как стальная мочалка, жесткие щетки для чистки или сильные чистящие средства.



Они могут поцарапать или стереть хромированное покрытие, а после повреждения его будет трудно восстановить.

Хромированное покрытие важно мыть деликатно / Фото Freepik

Как быстро вернуть блеск хромированным покрытием?

Чтобы хромированный кран или другая сантехника выглядела безупречно, смешайте несколько капель мягкого средства для мытья посуды с теплой водой и окуните мягкую ткань или губку в мыльную воду.

Далее осторожно протрите хромированную поверхность, чтобы удалить отпечатки пальцев, пыль и светлые пятна.

Теперь смойте все чистой, влажной тряпкой.

Последним шагом немедленно вытрите насухо поверхность тканью из микрофибры, чтобы предотвратить появление пятен от воды.

Что еще стоит знать об очистке кранов?

Независимо от того, или краны и другая сантехника дома хромированная, на ней могут образовываться пятна от жесткой воды.

Они делают поверхности грязными и неопрятными и могут создавать ощущение запущенности уже через несколько дней после уборки.

Однако терпеть такую ситуацию не обязательно, ведь благодаря нескольким шагам о пятнах от жесткой воды можно будет забыть навсегда.