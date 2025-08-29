Коли хромовані вироби чисті, вони сяють, як дзеркало. Однак так буває не завжди. Хром напрочуд делікатний, тож щоб залишатися блискучим, йому потрібен спеціальний догляд.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, оскільки це просто тонкий шар покриття поверх іншого металу, хром схильний до подряпин, тьмяніння та плям від води, якщо його не чистити обережно. Як це варто робити, розповідаємо далі.

Що потрібно знати перед початком?

Хром – це блискуче декоративне металеве покриття, яке часто можна побачити на кранах, душових лійках та арматурі. Він виглядає красиво, коли його полірують, але він також делікатний.

Оскільки це просто тонкий шар покриття, він може легко подряпатися або втратити свій блиск, якщо за ним належним чином не доглядати. Тому так важливо використовувати дбайливі методи очищення.

Чого слід уникати під час чищення хрому? Під час чищення хрому вдома слід уникати будь-яких абразивних матеріалів, таких як сталева мочалка, жорсткі щітки для чищення або сильні засоби для чищення.



Вони можуть подряпати або стерти хромоване покриття, а після пошкодження його буде важко відновити.

Як швидко повернути блиск хромованим покриттям?

Щоб хромований кран чи інша сантехніка виглядала бездоганно, змішайте кілька крапель м’якого засобу для миття посуду з теплою водою та занурте м’яку тканину або губку в мильну воду.

Далі обережно протріть хромовану поверхню, щоб видалити відбитки пальців, пил та світлі плями.

Тепер змийте все чистою, вологою ганчіркою.

Останнім кроком негайно витріть насухо поверхню тканиною з мікрофібри, щоб запобігти появі плям від води.

Що ще варто знати про очищення кранів?

Незалежно від того, чи крани та інша сантехніка вдома хромована, на ній можуть утворюватися плями від жорсткої води.

Вони роблять поверхні брудними та неохайними й можуть створювати відчуття занедбаності вже за кілька днів після прибирання.

Однак терпіти таку ситуацію не обов'язково, адже завдяки кільком крокам про плями від жорсткої води можна буде забути назавжди.