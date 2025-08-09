Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, причиной этого могут быть пятна от жесткой воды, которые появляются на хромированных кранах, ручках и других элементах после высыхания капель. Как от них избавиться, рассказываем далее.

Как очистить сантехнику от пятен жесткой воды?

Протирайте сантехнику после каждого использования

Звучит банально, но это работает. Стоит выработать привычку вытирать смесители и ручки сухой микрофибровой тряпкой после каждого использования или хотя бы делать это регулярно.

Уксус – лучший друг

Если пятна уже появились, используйте раствор из уксуса и воды в пропорции 1:1. Распылите смесь на проблемные участки, оставьте на 2 – 3 минуты, а затем протрите.

Регулярный уход будет поддерживать краны чистыми / Фото Freepik

Используйте защитное покрытие

Чтобы предотвратить образование пятен, нанесите гидрофобное покрытие. Например, средства, которые обычно используют для автомобильного стекла, идеально подходят и для кранов и душевых дверей.

Установите смягчитель воды

Самый радикальный, но самый эффективный способ избавиться от пятен – устранить их источник, то есть жесткую воду. Установка системы смягчения воды – это единственное решение, которое предотвращает накопление минералов с самого начала.

Избегайте блестящих поверхностей

Если вы только планируете ремонт или замену сантехники, обратите внимание на матовые или сатиновые покрытия. Они естественно лучше скрывают следы от воды, чем хром.

Кстати, чтобы иметь меньше хлопот во время уборки, некоторых кранов стоит избегать любой ценой.